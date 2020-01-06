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Что убило украинский "Боинг"? Три версии, - А.Коц
23:48 08.01.2020

Технические неполадки, теракт или работа ПВО: что привело к гибели украинский "Боинг", разбившийся в Тегеране
Разбираем три основные версии крушения

АЛЕКСАНДР КОЦ

Спасатели на месте продолжают искать останки погибших.Спасатели на месте продолжают искать останки погибших.

1. Неисправность на борту

Пока это основная официальная версия. Судя по распространенному видео (если оно не окажется фейком), лайнер загорелся еще в воздухе. Пылающая точка резко теряла высоту, пока не столкнулась с землей. После чего произошел взрыв. Самолет, к слову, совсем свежий. Этот "Боинг 737" был построен в 2016 году. И компания "Международные авиалинии Украины" получила его прямо с завода производителя.

Иранская сторона сообщила, что в небе над тегеранским аэропортом у лайнера при взлете произошло возгорание двигателя. Что и стало причиной катастрофы.

Этой же версии придерживается и посольство Украины в Иране: "По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам", - сообщили в дипмисии. При этом украинские дипломаты практически полностью исключили версию теракта.

На месте крушения украинского "Боинга" начала работу комиссия.

2. Теракт

В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях

Однако в том числе и эта версия традиционно рассматривается как вероятная причина катастрофы. Буквально накануне президент Ирана Хасан Роухани, комментируя слова Трампа о 52 целях на территории Ирана, которые могут быть атакованы США, напомнил о сбитом американцами в 1988 году пассажирском самолете: "Те, кто ссылается на число 52, должны помнить число 290 и рейс IR655", - написал Роухани в Твиттере. Намекая, что 290 погибших пассажиров – веская причина для ударов возмездия. Ракетные удары по американским базам на тот момент еще не были нанесены.

На Востоке могут очень долго хранить обиду, вынашивая планы мести. Однако предположить, что Тегеран в качестве таковой вдруг возьмет и угробит собственных граждан – все-таки экзотично. Что не исключает интересы третьих сил, которые могли бы воспользоваться взрывоопасной ситуацией в регионе, чтобы добавить масла в разгорающийся пожар на Ближнем Востоке.

Обломки самолета разбросало на несколько километров от места удара о землю.

3. Ракета ПВО

О том, что украинский "Боинг" мог быть сбит системами иранской противовоздушной обороны, сообщили сразу несколько западных СМИ. Ведь катастрофа произошла сразу после ракетных ударов Ирана по объектам США в Ираке. А значит Тегеран мог ждать ответных мер.

Первоисточником этой версии был Твиттер палестинского информационного агентства "Аль-Хадат". Якобы расчет ПВО по ошибке принял взлетающий самолет за военную цель и поразил ее.

Спасательная бригада собирает личные вещи погибших.

На сайте агентства этой новости нет. Что не помешало крупным западным средствам массовой информации разогнать эту "новость" по своим каналам. Хотя беглый анализ расписания аэропорта Тегерана дает понять, что украинский лайнер был не единственным самолетом, взлетавшим в эту ночь из столицы Ирана. И довольно сомнительно, что средства ПВО приняли взлетающий гражданский "Боинг" за подлетающую ракету.

Однако, как показывает практика со сбитым "Боингом" над Донбассом, на Западе не всегда придерживаются логики и здравого смысла. Даже имея на руках документальные подтверждения. Поэтому версию об ошибочном срабатывании систем противовоздушной обороны мы еще услышим.

Президент авиакомпании Международные авиалинии Украины выступает на брифинге после катастрофы с самолетом

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов:

- Однозначно говорить рано. Любые технические отказы двигателей и силовых элементов, систем управления на взлете - это самый сложный этап для техники и пилотов. Это связано с большой нагрузкой. Создается максимальная тяга, вращающийся момент. Самый загруженный этап по занятости экипажа. И если еще отказывает техника, возникает пожар на одном двигателе, то вся динамика работы и полета крайне тяжела. Нарушается очень много показателей, когда не хватает внимания и технических возможностей для того, чтобы обеспечить всю работоспособность. Аварийную ситуацию закончить с благоприятным исходом крайне тяжело. Нужно дождаться материалов объективного контроля, записывающую аппаратуру. Как правило, возникают какие-то отказы сопутствующие, которые очень сильно влияют на исход.

Член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко:

- Иран уже заявил, что причиной крушения принадлежащего компании "Международные авиалинии Украины" Boeing -737 стала техническая неисправность в двигателе. В противном случае последовало бы заявление Корпуса стражей Исламской революции. Думаю, что это страшное совпадение. Украине, чей президент из-за трагедии уже прервал все свои дела, стоит принести слова соболезнования. О причинах крушения все скажут "черные ящики".

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий:

- Причины катастрофы еще только будут анализироваться. И здесь нельзя допустить использования трагедии в политических целях, опуститься до голословных обвинений Тегерана или упражнений в антииранском красноречии. Важно дождаться результатов расследования, - заявил парламентарий.

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение "Боинга" напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578516480
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