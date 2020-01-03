 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто убедил Трампа убить военного стратега Ирана, - Вл.Овчинский
00:07 09.01.2020

Кто убедил Трампа убить военного стратега Ирана
о том как "подтасовщики" добились своих целей

Владимир Овчинский

В ночь на 3 января 2020 года случилось то, к чему Трампа подталкивала группа американских "ястребов" и от чего удерживала взвешенная часть его окружения. По приказу президента США убит главный архитектор иранской внешней политики, "внешнее знамя Исламской республики", командующий иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. Эта акция Соединенных Штатов поставила их на грань реальной войны с Ираном. Войны, в которую может быть вовлечен весь Большой Ближний Восток, и не только.

У каждой войны есть свои поджигатели. Кто - то из них находится в глубоко законспирированном режиме. А кто - то, наоборот, всегда напоказ кричит – "бомбить Иран"! К последним, безусловно, относится группа Майкла Ледина – Джона Болтона (см наши публикации - "Подтасовщики" и "Подтасовщики 2.0"). Работая вместе еще в Институте американского предпринимательства эти два друга засыпали трех президентов США – Буша - младшего, Обаму и Трампа записками и докладами с призывами начать войну с Ираном. Важно отметить, что согласно рассекреченным военным материалам о войне с Ираком, варианты ликвидации Сулеймани также разрабатывались в периоды правления всех трех последних президентов (об этом сообщило ВВС 03.01.2020). А когда Болтон стал советником Трампа по национальной безопасности, его друг и "гуру" Ледин обратился к нему с открытым письмом с требованием повлиять на Трампа занять самую жесткую позицию по отношению к Ирану, и всеми способами добиться там смены режима.

Джон Болтон

Как известно, Трамп отказался от услуг Болтона. Но Болтон – не последний человек в "глубинном американском государстве". И, даже находясь на неформальных позициях, конечно же продолжал исполнять свой ястребиный план. Поэтому после убийства Сулеймани именно Болтон одним из первых поздравил всех, кто участвовал в операции по ликвидации главы КСИР. Весьма странное поздравление от человека, который формально к этой ликвидации не причастен.

Теперь о том, чем занимался Ледин в последний месяц перед убийством. А он весьма последователен. Он продолжал поджигать. На сайте интернет – издания Front Page Magazine (США) Ледин опубликовал в декабре 2019 года три статьи по Ирану. В первой от 3 декабря "Революция в Иране. Новое поколение хочет покончить с Исламской Республикой и возродить свободу" он описывает "ужасы подавления протестующих в Иране", пишет, что госсекретарь США Помпео получил от иракцев 20 тысяч сообщений о репрессиях против народа страны. И заканчивает статью словами : "месть будет обрушена на убийц". Вторая статья от 18 декабря "Иранская революция. Что Трамп должен сделать дальше" рассказывала о том, как США и Израиль начали разрушать банковскую систему Ирана – путем поджога через свою агентуру сотен банковских отделений и раскрытия счетов 20 процентов населения в социальных сетях. Заканчивает эту публикацию Ледин обращением к Трампу напрямую поддержать иранскую революцию. Иными словами, напрямую участвовать в государственном перевороте в Иране, обратиться к гражданам Ирана. Третья статья от 27 декабря "Война за персидское наследство. Пришло время для выигрышной стратегии" посвящена подсчету жертв подавления протестов в Иране ( называется цифра погибших – 1360 человек и в десять раз больше раненых). В конце содержится обращение к руководству США: "Режим в Тегеране находится в состоянии войны с нами. Хватит речей. Пришло время для выигрышной стратегии". Как видим, Ледин обеспечивает реализацию классической "стратегии напряженности".

Майкл Ледин

Но затем следует главный его шаг. На страницах издания The Epoch Times (США) 2 января 2020 года, за день до убийства Сулеймани, появляется статья Ледина "Изменил ли Трамп свою позицию по Ирану?". В ней Ледин пишет, что после спасения режима Асада в Сирии ( в защите которого активно участвовал в боях с ИГИЛ и Корпус стражей Исламской революции во главе с Сулеймани), Верховный лидер Ирана Хаменеи пришел к выводу, что Трамп не был готов к нападению на Иран. Поэтому после Сирии Сулеймани по договоренности с Хаменеи перешел к Ираку и Ливану. По мнению Ледина именно под руководством Сулеймани было организовано нападение на американское посольство в Багдаде. Ледин выражает надежду, что Трамп теперь готов нанести удар по режиму в Иране. И для этого по расчетам Ледина в наличие все подходящие условия : в Иране растет безработица; надвигается зима, но трудно найти мазут для отопления; огромная инфляция; всего 200 евро доход на среднюю семью в месяц. "Если Трамп, - пишет Ледин, - пришел к выводу, что нет никакой возможности справиться с этим ужасным режимом, он может посвятить свою энергию его изменению".

Конечно, не только группа Болтона – Ледина оказала влияние на принятие решения Трампом о ликвидации Сулеймани. Не последнюю роль , видимо, следует уделить и тем, кто советовал Трампу через убийство иранского генерала вернуть себе потерянную часть электората из – за всей чехарды с импичментом. Ведь "простые" американцы любят ковбоев, которые метко стреляют первыми и убивают своих врагов. Не последнюю роль сыграла и позиция израильских друзей Трампа, которые давно ждали от США подобных действий по отношению к Ирану.

Но Болтон с Ледином конечно занимают не последнюю строчку в рейтинге поджигателей войны.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578517620
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