КырГКНБ: Руководители рудника "Солтон Сары" нелегально торговали золотой рудой

00:19 09.01.2020

08 января 2020 - Екатерина Улитина



АКС ГКНБ КР выявлены факты систематических хищений должностными лицами рудника "Солтон Сары" золотосодержащего промышленного продукта из золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) "Солтон Сары". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ведомстве утверждают, что установлено, что должностные лица ЗИФ "Солтон Сары" систематически занимаются незаконным вывозом золотосодержащей руды из данной фабрики и с дальнейшей реализацией на территории Нарынской и Чуйской областей.



"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями 27 декабря 2019 года в с.Оттук Нарынской области задержана автомашина "Мерседес Спринтер", при осмотре которого обнаружено 35 мешков золотосодержащего промышленного продукта, общим весом около 1500 кг. Примерная стоимость задержанного груза на черном рынке составляет около 4 млн.сомов", - говорится в сообщении ГКНБ.

По собранным материалам Главное Следственное Управление ГКНБ проводит расследование по статье 319 часть 1 "Коррупция" Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

29 декабря 2019 года руководитель рудника "Солтон Сары" "А.М.Ж.", директор ЗИФ "Солтон Сары" "О.Б.Ж." и специалист рудника "Солтон Сары" "К.Н.Р." задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР.



Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установки других лиц причастных к этой махинации.

Месторождение Солтон Сары находится в Нарынской области Кыргызстана. Лицензию на его разработку в 2012 году получила китайская компания Jhong ji Mining. Летом 2019 года местные жители вышли на стихийный пикет, с требованием остановить работу на руднике из-за опасений экологического вреда. Возмущения спровоцировал массовый падеж скота, который, по мнению местных жителей, был вызван работой рудника. Правительственная комиссия эту версию не подтвердила, однако на производстве действительно были найдены нарушения. Работа рудника была на время приостановлена, однако после устранения недостатко производство вновь запустили.