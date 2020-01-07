Незаживающий Иран: будущее Ближнего Востока определят избиратели Трампа

00:26 09.01.2020 Развитие ситуации в регионе зависит от желания американского электората начать войну



США не стали отвечать военными методами на ракетные удары Ирана по американским базам в Ираке, однако готовятся ввести против Тегерана "мощные санкции". Об этом во время обращения к нации 8 января заявил глава Белого дома Дональд Трамп. При этом американский лидер - видимо, напоминая о предстоящей избирательной кампании, - подчеркнул, что пока он находится на своем посту, Иран не сможет получить ядерное оружие. По мнению хозяина Овального кабинета, исламская республика понимает, что Вашингтон готов к любому развитию событий, и это "хороший знак". Как пояснили опрошенные "Известиями" эксперты, дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке будет во многом зависеть от хода предвыборной гонки в США и ожиданий электората.



Ответный удар: что происходит на Ближнем Востоке

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США готовы к миру с Ираном, заявил Дональд Трамп в обращении к нации, которого в среду с нетерпением ждали на разных концах планеты. После ночных ракетных ударов по американским базам в Ираке маятник эскалации мог качнуться в любую сторону. Однако, судя по всему, нынешний лидер США не готов расставаться со славой президента, не начавшего ни одной войны.



- По мере того как мы продолжим оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение, - заявил глава Белого дома, у которого за спиной столпился целый отряд из высших чиновников и офицеров США.



Учитывая, что избирательная кампания в США совсем скоро выйдет на пик, Дональд Трамп начал с главного: пока он остается хозяином Овального кабинета, у Ирана не появится ядерное оружие. Американский президент заверил, что во время ночного удара не пострадал ни один американский солдат. Однако вооруженные силы США готовы к любому развитию событий. Он добавил, что Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю стоит прекратить попытки сохранить ядерную сделку с Тегераном. По его мнению, мир нуждается в более эффективном договоре с Ираном и США со своей стороны готовы к миру с исламской республикой.



Баллистическая месть



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Его гибель приведет к ответным действиям Тегерана в адрес Вашингтона, уверены эксперты



В ночь на среду, 8 января, между 1:45 и 2:15 ночи по местному времени Иран начал военную операцию "Мученик Сулеймани", выпустив несколько десятков баллистических ракет по американским военным базам в Ираке. Основной удар пришелся на авиабазу Аль-Асад, против которой использованы примерно 17 единиц Fateh-313. По объектам в Эрбиле было выпущено пять ракет Qaid-1.



На опубликованных спутниковых снимках с последствиями атаки видны прицельные попадания иранских ракет по авиационным ангарам на базе Аль-Асад.



- Точность попаданий очень высокая, - отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. - Это не оставляет сомнений, что иранцами были использованы самые современные высокоточные модификации боеприпасов. Не исключено, что Тегеран целенаправленно бил по ангарам, где базировались американские беспилотники.



Действия иранских военных стали ответом на убийство генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января в результате авиаудара американских военных по международному аэропорту иракской столицы - Багдада. Сулеймани считался знаковой фигурой в политике Ближнего Востока, а в Иране был национальным героем и правой рукой лидера страны Али Хаменеи. Именно он стоял за военными и дипломатическими успехами исламской республики, а также проводил политику по созданию регионального союза шиитских государств.



Смерть Темного Рыцаря: США убили иранского генерала Касема Сулеймани

Ликвидация военачальника грозит серьезной дестабилизацией ближневосточного региона



Сразу после его смерти власти Ирана заявили, что США ответят за свои действия. "Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников", - заявил Али Хаменеи. 7 января иранские власти заявили, что подготовили 13 вариантов мести, а парламент страны приравнял всех американских военных к террористам.



С осуждением авиаудара США выступили в китайском, сирийском и российском МИД. В США объяснили очередное проявление агрессии "ответными мерами на атаки базы международной коалиции". Дональд Трамп заявил, что Сулеймани причастен к гибели протестующих в Иране, а также "убил или ранил тысячи американцев".



Как сообщило иранское государственное телевидение, в результате ракетного удара по военным базам США погибли 80 человек. Однако американцы информацию о погибших опровергли.



По итогам первоначальной оценки нанесенного ущерба представитель Пентагона заявил, что пострадало только военное имущество и никто из американских военнослужащих не погиб. Об отсутствии потерь заявили и власти Норвегии, Великобритании и Канады, чьи военнослужащие также находились на авиабазе Аль-Асад и объектах в Эрбиле.



Как рассказали "Известиям" несколько источников в Минобороны РФ, радиотехнические и радиолокационные средства воздушно-космических сил России в Сирии обнаружили иранские ракеты сразу после пуска. В случае возникновения опасности для российских военных системы ПВО были готовы перехватить цели. Информация о происходившем в небе Ирана и Ирака транслировалась в Национальный центр управления обороной в Москве, добавили собеседники "Известий".



Зеленский заявил о вылете экспертов на место крушения самолета в Тегеране



Теракт или ошибка пилотов?



Через несколько часов после ракетных ударов - примерно в 6:17 мск - после взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение украинский Boeing 737, направлявшийся в Борисполь. На его борту находились 177 человек, ни одному из которых выжить не удалось. Как уточнил МИД Украины, 82 погибших были гражданами Ирана, 63 - Канады, 11 - Украины, десять - Швеции, четверо - Афганистана. Также в числе жертв оказалось трое граждан Германии и столько же - Великобритании.



Изначально ряд изданий заявляли, что самолет могла сбить одна из ракет, однако эту информацию быстро опровергли: вылет украинского лайнера произошел значительно позже. По сообщениям иранских СМИ, основной версией трагедии стали проблемы с двигателем.



- Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе. Причиной стал пожар в двигателе, а также неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к крушению, - заявил глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассима Низами.



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В то же время авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила об исправности самолета, который 6 января проходил плановое техническое обслуживание. Президент Украины Владимир Зеленский, из-за трагедии прервавший свой отпуск в Омане, поручил возбудить по факту произошедшего уголовное дело. "Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования с иранской стороной для отлета", - написал он в своих соцсетях.



Тем временем посольство Украины в Иране, изначально исключавшее версию теракта, днем 8 января исправило сообщение о крушении. "Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер", - говорится в новом тексте.



До выяснения причин авиакатастрофы Украина приостановила полеты над Ираном. Росавиация также рекомендовала отечественным авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.



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По информации представителя вице-премьера Максима Акимова, в рамках исполнения поручения Дмитрия Медведева правительство РФ совместно с МИД России, Минтрансом, Ростуризмом и другими ведомствами проводит анализ и оценку ситуации с безопасностью российских туристов и полетами наших авиакомпаний в Ближневосточном регионе. В эту пятницу Акимов планирует провести совещание, по итогам которого будут приняты конкретные решения по дальнейшим действиям.



В пресс-службе "Аэрофлота" "Известиям" сообщили, что в соответствии с рекомендациями Росавиации компания разработала альтернативные маршруты. Об изменении своих маршрутов сообщили и дочерние компании "Аэрофлота" - "Россия" и "Победа".



Также идет разработка альтернативного маршрута для единственного рейса перевозчика S7 Airlines, который затрагивают введенные ограничения. Альтернативные маршруты разрабатывают и специалисты компании "Уральские авиалинии". Если запрет будет продолжительным, альтернативные маршруты будут проработаны, отметили в пресс-службе "Нордавиа".



По информации пресс-службы AZUR Air, перевозчик подготовил альтернативные маршруты в ОАЭ, Мальдивы, Индию и Шри-Ланку. Как рассказали в пресс-службе Utair, там тоже подготовили альтернативный путь для своего маршрута Махачкала–Джидда (Саудовская Аравия) в облет Ирана и Ирака - через Египет и Кипр.



В авиакомпании Royal Flight, также осуществляющей перелеты в воздушном пространстве над этими территориями, на запрос "Известий" на момент публикации не ответили.



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Об отмене рейсов на Ближний Восток и приостановке полетов над Ираном объявили и другие зарубежные компании: Singapore Airlines, China Airlines, Malaysia Airlines, Emirates и Flydubai, China Southern Airlines, Finnair. Маршруты изменили Air Canada и Srilankan Airlines.



Федеральное авиационное управление США также запретило гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.



Оценить возможные потери российских авиакомпаний от изменения сетки маршрутов, проходящих над обозначенными территориями, сложно, поскольку необходимо знать точные километражи рейсов, сказал "Известиям" управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Большая часть допрасходов может прийтись на топливо - облет территорий может увеличить время в пути. Вероятно, перевозчики будут прокладывать маршруты через восточную часть Средиземного моря или Афганистан, Пакистан и Индию, что увеличит полет более чем на час, в результате расход горючего может увеличиться на 15–20%, спрогнозировал эксперт.



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–– Расходы авиакомпаний могут увеличиться до десятков миллионов рублей, –– добавил Илья Жарский.



В Ростуризме пока не комментируют ситуацию, заявили в пресс-службе ведомства.



Начало большой войны?



По мнению академика, научного руководителя Института востоковедения РАН Виталия Наумкина, своим ударом иранцы продемонстрировали способность обойти противоракетную оборону объектов США, а также то, что они хорошо знают локации внутри американских баз.



- Если в ответ на атаку Вашингтон ударит по Ирану (даже если целями будут только центры управления), это станет началом большой войны. Конфликт будет затяжным и перекроит Ближний Восток, и в первую очередь развалит весь Левант, - пояснил "Известиям" эксперт.



По его словам, если же американцы сейчас "стерпят" произошедшее, дальнейшей эскалации конфликта можно избежать.



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- Как ни парадоксально, но это откроет дорогу к переговорам Вашингтона и Тегерана. Иранцы заявили, что с некомпетентным руководством США не хотят, но они могут вести диалог по закрытым каналам связи через Оман, Швейцарию либо через Россию, - предположил востоковед.



В Персидском заливе дислоцировано свыше 40 тыс. американских военных. Наиболее крупные объекты США в регионе расположены в Катаре (база эль-Удейд), Бахрейне (Пятая флотилия ВМС) и ОАЭ (база аз-Зафра). По мнению руководителя Центра изучения Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимира Фитина, ни одна из перечисленных арабских стран не захочет ввязываться в ирано-американский конфликт. Причина в том, что все они, включая главного оппонента Тегерана Саудовскую Аравию, находятся в непосредственной досягаемости иранских ракет.



В КСИР сразу после ракетной атаки на базы в Эйн-аль-Асаде и Эрбиле заявили, что готовы нанести удар по любому государству, которое решит предоставить помощь США.



- Если какая-либо из этих стран поддержит американцев, она рискует вызвать на себя серьезный ракетный ответ Тегерана. Практически любая база США в регионе находится в зоне риска, - отметил эксперт.



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Турция и Израиль, несмотря на близкие отношения с США (Анкара входит в НАТО, а еврейское государство с американцами связывают двусторонние договоры по безопасности), также не станут вмешиваться в войну двух держав, рассказал "Известиям" программный директор РСМД Иван Тимофеев.



Несмотря на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что оставлять убийство генерала Сулеймани без ответа неправильно, говорить о том, что Анкара - союзник Ирана, не совсем верно, считает эксперт.



- Между двумя странами существует эпизодическое сотрудничество, но участвовать в войне между Вашингтоном и Тегераном на стороне последнего Турция точно не будет. Возможно, она вообще воздержится от вовлечения в конфликт, поскольку для нее в нем нет никакого резона, - предположил политолог.



Однако и американское общество, и Белый дом войны с Ираном не хотят, уверен директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.



- Трампу не нужна большая война с точки зрения избирательной кампании - президентские выборы в Штатах пройдут уже в ноябре этого года. Поэтому я надеюсь, что ситуация удержится на уровне символических обвинений, атак, но не перейдет в фазу полномасштабного конфликта, - заявил эксперт "Известиям".



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Ситуация на Ближнем Востоке является заложником внутренней политики администрации президента США, убежден зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов. По его мнению, именно от нее будет зависеть дальнейшее развитие конфликта.



- Дональд Трамп сегодня руководствуется прежде всего своими предвыборными интересами. Он ориентируется на избирателей и пытается угадать, какие действия прибавят ему политических очков. Именно это в конечном итоге определит, как поступят в дальнейшем американцы, - пояснил сенатор.



Зампред комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа считает, что американцы оказались сейчас в очень сложном положении.



- С одной стороны, убийство Касема Сулеймани - это глупость, совершенная США. С другой - интенсивное давление на Госдеп со стороны демократов, выступления Байдена и Нэнси Пелоси за эту ночь показывают, что американцы сегодня тоже расколоты. На чью сторону в итоге встанет истеблишмент, непонятно, - пояснил "Известиям" парламентарий.



По его словам, заявление руководства Ирана о возможных ответных действиях на потенциальный ответ Америки - очень серьезное и последствия могут оказаться слишком тяжелыми.



Нервная реакция



Как сообщалось ранее, в целом мировые рынки на эскалацию конфликта между Ираном и США и нападение на американские военные базы в Ираке отреагировали довольно нервно. Например, максимально подорожало с 2013 года золото - котировки превысили $1600 за тройскую унцию, затем цена скорректировалась до $1583 за унцию.



Фьючерсы на нефть WTI выросли на 4,4%, марка Brent дорожала на 5% (до $71,75 за баррель). Позже стоимость снизилась, по состоянию на 14:00 мск 8 января WTI торгуется по $62,95 за баррель (+0,41%), Brent - $68,82 за баррель (+0,83%).



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Мировые биржи также негативно отреагировали на эскалацию конфликта. Больше всех просел японский Nikki 225 - на 2,6%. Американский S&P 500 и гонконгский Hang Seng упали на 1,7 и 1,6% соответственно. Также серьезно упала доходность десятилетних бумаг казначейства США - до 1,7% (сокращение на 11 базисных пунктов). При этом впервые с 2013 года подорожало золото - до $1583 за унцию (+0,55%).



Индекс Московской биржи в ходе торгов 8 января вырос на 0,83% и достиг 3104,28 пункта, поставив очередной рекорд российского рынка. Курс доллара к рублю 8 января снизился на 20 копеек - до 61,62 руб./$. Евро подешевел гораздо сильнее - на 69 копеек (до 68,47 руб./евро).



Над материалом работали Наталья Башлыкова, Эльнар Байназаров, Мария Перевощикова, Анна Ивушкина, Инна Григорьева и Антон Лавров. Источник - Известия

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