 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.01.2020
01:43  "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" возглавила Бота Акбаева
01:00  Мы – за свободу против тоталитаризма! - М.Хазин
00:30  Более 70 Кырдепутатов предоставили недостоверные сведения о доходах, либо вовсе не предоставили, - Генпрокуратура КР
00:26  Незаживающий Иран: будущее Ближнего Востока определят избиратели Трампа
00:22  Косорылая "дружба". Путин и Эрдоган с трудом скрывали напряжение на открытии "Турецкого потока", - "МК"
00:19  КырГКНБ: Руководители рудника "Солтон Сары" нелегально торговали золотой рудой
00:07  Кто убедил Трампа убить военного стратега Ирана, - Вл.Овчинский

Среда, 08.01.2020
23:48  Что убило украинский "Боинг"? Три версии, - А.Коц
17:07  Спецоперация в Кой-Таше. Отставки руководителей КырМВД и ГКНБ не будет? - "ВБ"
16:47  Убийство Сулеймани: причины и последствия, - С.Таскаева
16:16  Продвижение к многополярному устройству мира начинается с Ирака. В мире что-то меняется.., - Л.Савин
16:12  США могут получить в Ираке кровавую баню, - С.Багдасаров
14:06  Тегеран ответил. Удастся ли избежать большой войны? - А.Яшлавский
12:38  АО "Узбекнефтегаз" возглавил Мехриддин Абдуллаев
12:20  Суд по делу Гульнары Каримовой начался в Ташкенте
12:13  Таджикистан и Узбекистан так и не подписали протокол об окончательной демаркации и делимитации границы
12:08  Объявлены итоги узбвыборов: УзЛиДеП - 53, "Миллий тикланиш" - 36, "Адолат" - 24, НДПУ - 22, Эко-партия - 15
11:41  Заместителем МВД Узбекистана по войскам и ГУИН назначен генерал Мирзарахимов
11:28  Трамп доигрался: Иран уже к лету будет с ядерной бомбой, - "СП"
11:11  В Киргизии второй месяц не работает государство-образующее предприятие "Кумтор"
11:03  В разбившемся украинском "Боинге" украинцами были только пилоты: погибли иранцы - 71, канадцы - 74, шведы - 8
10:54  Иран отрицает, что по ошибке сбил украинский борт своей ракетой
10:48  США в растеряном шоке. Трамп уверяет, что "все хорошо" и выключил свой твиттер
10:38  Иран уверяет, что на американских базах страшные разружения и 80 погибших
09:59  Кабул ждет от Исламабада честной игры, - Гаус Джанбаз
09:36  Над Ираном сбит? украинский пассажирский "Боинг" - 177 погибших
07:45  Путин погулял с братом Асадом по Дамаску и улетел к другу Эрдогану в Стамбул
07:24  "Пророссийский" Себастьян Курц вернул себе кресло канцлера Австрии
03:36  Иран 35 баллистическими ракетами обстрелял американские базы Айн-аль-Асад и Эрбиль - жертвы уточняются
00:37  Почему Токаев никак не может стабилизировать свою команду? - Д.Ашимбаев
00:34  В Ашхабаде из-за сноса общежития 47 семей останутся на улице
00:21  Мировое чепушило Трамп передумал и отложил на "когда-нибудь" вывод амер-войск из Ирака
00:14  Кем себя покажет Иран: духовным сыном Мухаммеда или Ахеменида Ксеркса? - Н.Даутбек-кызы
00:12  Кто круче в мясоедстве - кыргызы или казахи?
00:01  Иранские культурные памятники, которые грозит стереть с лица земли Трамп
Вторник, 07.01.2020
23:49  В иранском Кермане во время похорон Сулеймани в толпе задавили 40 человек
22:10  Преемник убитого иранского генерала Сулеймани. Что известно о новом командующем "Аль-Кудс" Исмаиле Каани
18:42  НАТО не нужен новый конфликт на Ближнем Востоке, - А.Серенко
18:09  Полномочный посланник к илийскому губернатору (эпизод первых экспедиций в Семиречье), - В.Проскурин
18:04  Узбекистан Мирзиеева какой он есть реальный, - Б.Мусаев
15:51  Гибель Сулеймани: Ирак пытается спасти суверенитет, - И.Субботин
15:12  Сирийская защита: ПВО шлифует тактику борьбы с крылатыми ракетами
15:10  "Стратегия-2020": Кремлевская мечта, которая лопнула
15:07  Шоу президента: туркменский лидер читает рэп и стреляет с велосипеда, - И.Кармазин
15:04  В Алма-Ате открыт Православный храм в честь Святого Владимира (фото)
15:01  Полуостров сокровищ: что нашли при строительстве Крымского моста
14:54  Таджикистан. Год 2019. Полный крах ТЭО ПИВ, - Г.Мухаметов
12:47  После убийства Сулеймани мир проснулся другим. США - умирающий зверь, - Питер Кениг
12:32  Парламент Ирана признал Пентагон "террористической организацией"
12:09  Дырка в бублике. Что ЕАЭС дал простым кыргызстанцам? - Нургуль Акимова
11:42  Ак-Курча. На кыргызско-узбекской границе снова напряг. "Из-за перепаса МРС"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Более 70 Кырдепутатов предоставили недостоверные сведения о доходах, либо вовсе не предоставили, - Генпрокуратура КР
00:30 09.01.2020

В Генеральную прокуратуру поступили заключения налоговой службы в отношении более 70 депутатов Жогорку Кенеша, которые предоставили недостоверные сведения об имуществе и доходах за 2018 год, либо вовсе не были предоставлены сведения. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Также имеются материалы в отношении сотрудников Аппарата правительства, Аппарата Жогорку Кенеша, Управления делами президента и правительства, Аппаратов Верховного суда и Конституционной палаты, а также свыше 4000 депутатов местных кенешей, в том числе 30 депутатов Бишкекского горкенеша и 36 депутатов Ошского горкенеша.
Подробнее: kg.akipress.org/news:1589344?f=cp

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578519000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- "Токаев только строит свою вселенную"
- По усилению ответственности за бытовое насилие
- Подписано соглашение о воздушном сообщении между Казахстаном и США
- Более 2 млн человек коснулось повышение пенсий в 2020 году
- О реорганизации АО "Ипотечная организация "Баспана" и АО "Казахстанский фонд устойчивости"
- Инвестиционный Дом "Fincraft" приобретает страховую компанию "Amanat"
- Ертаев признал вину "в полном объеме"
- Инфляция в Республике Казахстан в 2019 году составила 5,4%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  