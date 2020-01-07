Более 70 Кырдепутатов предоставили недостоверные сведения о доходах, либо вовсе не предоставили, - Генпрокуратура КР

00:30 09.01.2020

В Генеральную прокуратуру поступили заключения налоговой службы в отношении более 70 депутатов Жогорку Кенеша, которые предоставили недостоверные сведения об имуществе и доходах за 2018 год, либо вовсе не были предоставлены сведения. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Также имеются материалы в отношении сотрудников Аппарата правительства, Аппарата Жогорку Кенеша, Управления делами президента и правительства, Аппаратов Верховного суда и Конституционной палаты, а также свыше 4000 депутатов местных кенешей, в том числе 30 депутатов Бишкекского горкенеша и 36 депутатов Ошского горкенеша.

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