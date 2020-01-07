Мы – за свободу против тоталитаризма! - М.Хазин

01:00 09.01.2020 Мы – за свободу против тоталитаризма!



Михаил Хазин



Мы категорически отказываемся признавать модель, в которой запрещено рассматривать факты



Собственно, начинал я этот текст совершенно иначе, но он как-то выполз в серию и теперь глупо отказываться. Дело в том, что в последнее время что-то много мне попадалось претензий примерно одного типа и я решил, что этот тип нужно описать и разом всем ответить. С чего я, собственно, и начинаю.



Прежде всего, нужно отметить, что никакой человек не в состоянии оценивать и даже отслеживать мир во всей его сложности. На это просто не хватает времени и ресурсов мозга. А потому, он всегда выбирает те его проявления, которые ему важны и интересны и оценивает их в соответствии с принятой им моделью, которая формируется многие годы с раннего детства. И если встречаются два человека, которым интересны разные вещи, да еще и модели разные, то сразу видно, что они, что называется, "говорят на разных языках" и взаимопонимание их сильно затруднено.



При этом поскольку человек – существо социальное, то каждый эту свою модель, так или иначе, адаптирует к неким "общепринятым" в той компании (компаниях), в которой он пребывает. И при этом прекрасно понимает, что если общепринятую модель нарушать, то будут проблемы. К слову, отсутствие (отказ от) такого понимания считается неким отклонением от нормы, в случае, если оно достаточно сильное. Ну, грубо говоря, всем становится понятно, что человек плохо социализирован.



Можно привести один пример. В молодости я много общался с представителями интеллигентско-диссидентских кругов, в которых считать Сталина "исчадием ада" было не просто нормой, но непреложной нормой. И когда у меня появилось желание в вопросе разобраться, меня вначале считали "странным" (первая стадия низкой социализации), а потом, когда я стал задавать неудобные вопросы, начали серьезно критиковать. При этом мои аргументы никому не были интересны: риск потери социализации в устойчивой группе обычно оценивается более серьезно, чем желание разобраться в не самом актуальном для жизни вопросе. Человек, как я уже отмечал, животное социальное. Впрочем эта тема умерла естественным образом, с исчезновением этой самой интеллигентско-диссидентской среды, которую либеральные реформы просто уничтожили. Не нужно их путать с новым образованием, которое условно можно назвать "соровские грантососы". Первые были искренни, вторые – типичные лицемеры за деньги.



В общем, каждый для себя решает что важнее, если в компании принято, что "Вася – дурак", а ты точно знаешь, что он умный и тонкий человек, то либо ты с этой компанией не общаешься, либо в ней Васю не упоминаешь, либо идешь на компромисс и говоришь про Васю гадости, четко понимая, что это вранье. Но в этом случае, если это увидит человек, который знает, как ты к Васе относишься, ты рискуешь либо прослыть лицемером (что бьет по репутации), либо – про тебя поймут, что ты человек слабый, который готов идти на поводу у (пусть локального) общественного мнения.



И вот это крайне важное место! Человек, как уже отмечалось, существо социальное, и по этой причине все время пытается в общении поднять свой статус и навязать окружающим свою модель и свою картину мира. И практически всегда для этого используется механизм навязывания своей модели мира и своей оценки разных факторов. Иногда это выглядит смешно, как в письмах "радиоволшебнику" Литвинову маленьких детей: "Почему вы говорите, что вы главный в тридевятом царстве, когда я там царь?" Я, кстати, регулярно встречаю такие конструкции и на Форуме Авроры, и в личных письмах.



Ну, смешно, конечно. И сразу говорит о том, что социализация автора данного текста нарушена. Разумеется, диагноз ставить рано, это может быть молодой человек, который одну модель усвоил, а про альтернативные и не слышал (к слову, это общая проблема любой молодежи, она не видит и не понимает альтернативных моделей), может – человек с искажениями психики в период обострения, а может – "засланный казачок", работающий за деньги. Ну и просто не очень умный человек, может быть.



Но если такой человек начинает хамить, то становится понятно, что либо его девиация носит агрессивный характер (и тут уже все равно, он серьезно болен или деньги отрабатывает), либо же он ставит перед собой некие цели. Например, вывести меня из себя или же потом продать эту историю тем или иным покупателям.



Вот типичный пример, наши телеведущие, Познер и Максимов. Их дискуссии со мной строились в одной типовой модели: есть только один вариант восприятия мира, что Сталин – кровавый тиран и палач, и тот, кто от нее отклоняется – человек мерзкий и гадкий. И все, что он говорит – мерзость и гадость. Иными словами, меня пытались встроить в модель и если бы я согласился, то в лучшем случае, показал бы себя человеком слабым и не принципиальным, а в худшем – признал бы, что альтернативного взгляда на Сталина не существует.



Разница между ними только одна: Максимов просто хотел эту модель провести, без каких-то дополнительных задач, а Познер еще и хотел меня показать сумасшедшим антиамериканистом, из-за которого у нас с США отношения и не выстраиваются. И сильнее всего они бесились как раз из-за того, что я постоянно демонстрировал, что есть другая модель описания реальности, причем, в отличие от их модели, она подтверждается фактами.



А вот теперь возвращаемся к нам, к Авроре, и экономической теории. Мы разработали теорию и на разных своих ресурсах ее развиваем и пропагандируем. Не как "единственно верную", а с целью того чтобы ее узнали и оценили. При этом теория эта – системная, то есть привязана к большому количеству исторических, социальных, экономических и прочих фактов. И когда на Авроре появляются люди, которые начинают нас опровергать, к ним возникает ряд вопросов.



Первый: а в рамках какой модели вы, дорогой товарищ, свои опровержения выдвигаете? Условно (апеллируя к одной предновогодней передаче), вы зачем хвалите "Мемориал"? Вы не знаете, для чего он создавался? Вы не знаете, как он целенаправленно занимался русофобской и антисоветской пропагандой (а антисоветчик – всегда русофоб)? Вы не понимаете, что эта организация целенаправленно занимается разрушением нашей страны?



Она вам сделала что-то хорошее? Не есть ли это основание для того, чтобы задуматься, не сделал ли ты что-то плохое для своей страны? Или от тебя ждут этого плохого? Я понимаю, что в 20 лет нет опыта, который показывает, как работают такие организации. Но задуматься-то имеет смысл. И если человек не задумывается, то немедленно следует вывод: либо он туповат, либо – пытается использовать свою агрессию на Авроре для того, чтобы повысить свою цену для тех, кто стоит за "Мемориалом" (или условными "мемориалами"), либо же уже завербован врагами моей страны.



Ну вот не пойду я на участие в неких не очень мне понятных проектах, если там ключевыми фигурами будут Максимов, Познер и др. Поскольку "коготок увяз – всей птичке пропасть".



Я хорошо помню, как мой папа, в бытность мою студентом, говорил: "Не нужно слишком близко общаться с таким-то человеком". Я тогда не всегда понимал (сейчас, вспоминая, понимаю отлично), но папу слушал всегда, поскольку точно знал, что в людях он не ошибается. Да, я понимаю, что некоторые дети, которым вовремя не объяснили, что к чему, могут и влипнуть. Но тогда они сами должны принимать решения. Пусть хоть фильм "Ошибка резидента" посмотрят что ли, много чего поймут.



Опять-таки, мне легче, я в рамках своей семьи видел проблемы Гражданской войны (мой прадед, Ефим Гаврилович Поляков, всю свою жизнь воевал с Советской властью, в эмиграцию не уезжал), прабабка к нему ездила, а потом приезжала в Ростов и рожала, и растила детей. Девятерых родила, семерых вырастила и умерла, когда ей было чуть-чуть за 50, 10 января 1942 года, за пару недель до того, как в Ростов вошли немцы, с которыми пришел ее муж… Так что, к слову, не нужно мне про Гражданскую войну рассказывать.



Но даже без этого опыта можно разобраться, что к чему. И, возвращаясь к главной теме статьи, можно добавить, что когда вы приходите в чужую компанию, то вначале должны понять, какие там модели описания мира и насколько они готовы эти модели обсуждать. И если эти модели вам активно не нравятся, то вступать в дискуссии достаточно бессмысленно. Как там в одной старой книге написано, "не мечите бисер перед свиньями"?! Ну вот и не надо.



Если перенести это понимания на Аврору, то я могу отметить, что наши модели построены на разборе реальных социальных и экономических процессов. Понятно, что наши модели не нравятся экономиксистам (которые часто начинают говорить про нас глупости и гадости, причем в том же формате, что и Максимов с Познером, то есть с неявным упором на то, что альтернативного их мнению, вообще, существовать не может; к слову, это и называется тоталитаризм, именно такая позиция и позволяет мне считать, что перечисленные персонажи, а также Мовчан, Сонин, Нечаев, Гайдар и пр. являются приверженцами идеологии тоталитарного либерализма), но, главное, что их бесит и из-за чего они пытаются скрыть информацию о нашей теории от общества (в том числе, пропагандистскими методами) состоит в другом.



Дело в том, что их концепция, очевидно, манипулятивная. Грубо говоря, народу предлагается некий последовательный набор банальностей и мантр. Людей убивать нехорошо? Очевидно. Сталин людей убивал? В их понимании, очевидно. Значит, он человек аморальный и, следовательно, вся страна, которая его слушала, была аморальна. Следовательно, нужно каяться и платить, платить и каяться. Кому платить? Ну, как кому, высоконравственным либералам, ясное дело. Ну, и так далее.



При этом попытки объяснить, что руководство государством с точки зрения индивидуального человека всегда аморально к успеху не приводят. Попытки показать, что кумиры тоже кровавые убийцы (история с Черчиллем у Максимова очень показательна, про Гайдара даже говорить не стоит, он точно ни в чем не виноват, поскольку десятки миллионов жертв сами виноваты, они в рынок не вписались) ни к чему не приводят, "это было давно, это не правда, они были "чужие", ну и так далее. И вообще, обсуждения в рамках тоталитарного либерализма не приветствуются, в этой модели обсуждение таких фактов табуировано.



Именно это их и бесит. Они отказываются обсуждать реальные вопросы. Они не хотят читать наши книжки, поскольку в них обсуждаются конкретные случаи и рассматриваются разные варианты их объяснения. Они жестко требуют, чтобы все рассматривалось с точки зрениях их модели и с их интерпретацией фактов. Если бы они были одиночки, мы бы могли сказать, что речь идет о социальных девиациях. Но фокус в том, что они-то знают, что за ними серьезная сила и по этой причине, приходя на нашу территорию, начинают вести себя нагло и жестко. И это не отклонения от нормальной социализации, это – провокация.



Именно по этой причине я от таких людей избавляюсь мгновенно (как только понимаю, что именно стоит за их поведением). Они не ищут истины, они не хотят поговорить или разобраться, их задача – вменить единственно верную точку зрения в рамках идеологии тоталитарного либерализма. Такие люди не нужны, их нужно жестко и однозначно пресекать. К слову, именно слабость Акопянца к таким людям и стала началом конца сайта worldcrisis. И повторять эту ошибку мы не будем.



Кто-то скажет, что это тоже тоталитаризм, но это не так. Мы никого не ругаем за точку зрения, мы категорически отказываемся признавать модель, в которой запрещено рассматривать факты. Ну, если угодно, мы за свободу, против тоталитаризма. Просто свобода у нас состоит в том, что мы ищем рациональное и системное объяснение происходящим событиям, а тоталитаризм рассматриваем как запрет обсуждать те или иные факты просто потому, что они не нравятся авторам той модели, которую эти люди для себя выбрали. И которую они даже не имеют право обсуждать.



В общем, смешно, конечно. Но повторю еще раз: принципиальная позиция Авроры: мы за свободу против тоталитаризма! Источник - Хазин

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578520800

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