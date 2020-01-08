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|"Казахстанский фонд гарантирования депозитов" возглавила Бота Акбаева
01:43 09.01.2020
Назначен исполняющий обязанности главы КФГД
Исполняющей обязанности председателя АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" назначена Бота Акбаева.
Такое решение в конце декабря принял единственный акционер фонда - Национальный банк. В документе определен срок полномочий исполняющего обязанности председателя фонда - до избрания председателя фонда. Бота Акбаева сменила на этом посту Акылжана Баймагамбетова, который перешел на работу в Нацбанк в качестве заместителя председателя. В должности главы КФГД он работал с 15 мая 2019 года. Казахстанский фонд гарантирования депозитов был учрежден постановлением Правления Национального банка РК от 15 ноября 1999 года № 393 "О создании закрытого акционерного общества "Казахстанский фонд гарантирования (страхования) вкладов физических лиц" в качестве 100% дочерней организации Национального банка.
Жанторе Касым
8 января 2020,