Убийство генерала Сулеймани – следствие всего стиля руководства Трампа, - Н.Бобкин

06:45 09.01.2020

Николай БОБКИН | 07.01.2020



"Американцы должны получить удар, равный тому, который они нанесли"

7 января в Иране прошли церемонии похорон генерала Касема Сулеймани. Генерал, согласно его завещанию, похоронен на военном мемориальном кладбище в его родном городе Керман. Накануне огромное море скорбящих в Ахвазе, Мешхеде, Тегеране, Куме отдало дань уважения командующему специальными силами "Кодс", убитому по приказу президента США Дональда Трампа. В Тегеране в траурных процессиях приняли участие более семи миллионов иранцев, страна требует возмездия.



Тегеран скорбит о гибели генерала Касема Сулеймани



США внимательно следили за иранским генералом и годами ждали его уничтожения, но всегда опасались последствий. Генерал Сулеймани как руководитель специального командования, эффективно действующего компонента иранских вооруженных сил, занимающегося поддержкой шиитских формирований в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливане и Йемене, никогда не устраивал Вашингтон. Генерал возглавлял командование "Кодс" с 2003 года и был ответственным за проецирование иранского влияния на Ближний Восток. Трамп, дав приказ убить одного их самых авторитетных военных лидеров Исламской Республики, жестоко ранил национальную гордость Ирана.



Для иранцев Касем Сулеймани – национальный герой. Его образ олицетворяет новое поколение генералов, начавших восхождение в военной карьере юношами на фронтах войны с Ираком в 1980-е годы. Касем родился 11 марта 1957 года, его отец был крестьянином. В 13 лет он начал работать на стройке, учился, стал сотрудником Керманской водной организации. С первых дней создания Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) находился на фронтах войны с Ираком. Как командир был известен своей заботой о бойцах; направляя их в бой, он обнимал каждого. В Иране Сулеймани считают символом патриотизма и независимости.



В окружении Трампа этого не понимают. Госсекретарь Майк Помпео настаивает на том, что убийство Сулеймани предотвратило "неминуемую атаку", которая могла поставить под угрозу сотни жизней американцев. По его словам, разведывательное сообщество США оценило, что "риск ничего не делать был огромен". Однако это не так.

Высокопоставленные руководители военных и разведывательных ведомств США, с которыми Белый дом обязан был консультироваться перед принятием решения на нанесение удара по генералу Сулеймани, были исключены из числа осведомленных. Об этом заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. Не знали о готовящемся ударе и генералы в Пентагоне. Узнав о нанесении удара, высшие чиновники Пентагона были ошеломлены не менее, чем в Объединенном комитете начальников штабов. Там тоже ни с кем не консультировались. Так ведет себя главнокомандующий крупнейшей ядерной державы.



Убийство генерала Сулеймани – следствие всего стиля руководства Трампа. Его страсть к экстремальным действиям в отношении Ирана вызывает тревогу еще и потому, что он не в состоянии противостоять давлению тех в его ближайшем окружении (Джаред Кушнер, Иванка Трамп), кто настаивает на решении иранского вопроса военными средствами. Сдерживать авантюристические импульсы Трампа после увольнения министра обороны Дж. Мэттиса и государственного секретаря Р. Тиллерсона оказалось некому.



Трамп привычно не церемонится и с законодателями. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, говоря о полученном через сутки после нанесения удара по генералу Сулеймани уведомлении Белого дома, отметила, что этот документ "вызывает больше вопросов, чем ответов". Она признала, что это "начало военных действий" было предпринято "без разрешения на использование военной силы против Ирана, без консультации с конгрессом и без формулирования четкой и законной стратегии как для конгресса, так и для общественности".

В Америке убийство Сулеймани привело к широко распространившемуся страху войны с Ираном. 4 января в США прошли массовые демонстрации протеста. Американцы вышли на улицы в 70 городах, в том числе на Таймс-сквер в Нью-Йорке и у стен Белого дома в Вашингтоне. Протестующих пугает, что президент нарушил свое обещание уберечь Америку от новых войн и сделал шаг к пропасти в конфронтации с Тегераном.

Не осталось без внимания и размещенное Трампом в "Твиттере" предупреждение о том, что если Тегеран ответит на убийство генерала Сулеймани, то США нанесут удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, которые уже выбраны и "выстроены в очередь". Среди них – уникальные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, например древний город Персеполь у стен Шираза. Удары по ним, пообещал американский президент, будут "быстрыми и мощными".

Почему 52 объекта? А по аналогии с числом американских заложников, которые удерживались в Иране после исламской революции 1979 года. В те дни США и Иран оказались на пороге войны, и Вашингтон отступил. Трамп захотел взять реванш?



Министр информации и телекоммуникаций Ирана Джавад Азари-Джахроми в ответ на обещание уничтожить 52 объекта назвал Трампа "террористом в костюме". А командующий Армией вооруженных сил Ирана генерал Абдолрахим Мусави отмахнулся от этой угрозы, сказав, что Трамп, как всегда, занят только тем, как он выглядит.

Бывший министр обороны генерал Хоссейн Дехкан, занимающий сейчас пост советника по обороне аятоллы Хаменеи, говорит не о мести, а о реакции на убийство. Он подчеркивает: "Ответ наверняка будет военным и против военных объектов".



Твит президента США с угрозой уничтожить 52 объекта в Иране генерал Хоссейн Дехкан назвал "нелепым". "Трамп не знает международного права. Он не признает резолюции ООН. По сути, он настоящий гангстер и игрок. Он не политик. У него нет интеллектуальной стабильности", – сказал Дехкан.



Советник по обороне аятоллы Хаменеи еще раз повторил, что Тегеран не ищет войны и не будет ее искать. "Единственное, что может закончить этот этап войны, – американцы должны получить удар, равный тому, который они нанесли. После этого они не должны открывать новый цикл", – заявил генерал Дехкан.