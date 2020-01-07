Кризис вокруг Ирана пошел по военному сценарию, - И.Субботин

08:42 09.01.2020

Тегеран нанес удары по американским объектам в Ираке

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



После того, как иранские Вооруженные силы (ВС) нанесли удары как минимум по двум объектам США в Ираке, администрация президента Дональда Трампа взвешивает ответные меры и оценивает нанесенный ущерб. 8 января ожидается выступление американского лидера, который объявит о том, что Вашингтон намерен предпринимать дальше. Похоже, что убийство одного из командиров иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани открыло новый этап конфликта вокруг Ирана.

О том, что американские военнослужащие в Ираке продолжают оценивать последствия иранских ударов, сообщила газета Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона. "Военнослужащие США пока еще оценивают, что произошло, - отметил источник. - Они по-прежнему находятся в укрытии". До сих пор не ясно, есть ли пострадавшие среди персонала США в результате обстрелов. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман ранее заявил, что Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым американцами военным объектам. По этим данным, обстрелами подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом иранцы пустили в ход больше десятка ракет. Есть предположения, что среди погибших – иракские военнослужащие, хотя Багдад отвергает эти сведения.

Эксперты с уверенностью говорят, что часть запущенных иранской стороной снарядов – это твердотопливные ракеты семейства Fateh-110. Они применялись Ираном против боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), а также против сепаратистских курдских группировок. Разведка США на данный момент считает, что в распоряжении Исламской Республики имеются свыше 2000 баллистических ракет – таких, какие были применены при ударе в Ираке по двум базам, используемым США. Не исключено, что Тегеран продолжит наносить ограниченные удары по американским объектам. Причиной стало то, что 3 января Пентагон уничтожил одного из влиятельнейших командиров КСИР Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Это привело к обострению ситуации. Иран обещает продолжит мстить США за смерть военачальника.

Накануне парламент Ирана единогласно принял закон, который включает целиком Министерство обороны США со всеми входящими в него видами ВС, а также различными подконтрольными структурами в число террористических организаций. Вероятно, это несколько легализует ракетные удары по позициям США в третьих странах. Свои последние нападения Иран обосновал уставом ООН, который дает право на самооборону. Тем не менее, нельзя не заметить, что происходящее ставит под большой вопрос суверенность Ирана и его право вести независимую внешнюю политику.

На Капитолийском холме, в свою очередь, есть разные оценки ситуации. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) назвал удар Исламской Республики по двум американским базам в Ираке "актом агрессии" и пригрозил оставить Тегеран "без нефтяного бизнеса". "Это был, безусловно, акт агрессии, - заявил он в интервью телекомпании Fox News. - У президента Дональда Трампа есть все полномочия, чтобы дать ответ на это и на вопрос, как именно он отреагирует, но полномочия на то, чтобы действовать, у него есть". Сенатор пригрозил иранскому руководству, заявив, что, "если такие злонамеренные действия продолжатся, то в один прекрасный день можно оказаться без нефтяного бизнеса".