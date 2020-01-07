Сдриснувшие аятоллы сами предупредили о времени и месте их ответных "ударов", - CNN

08:44 09.01.2020

Иран заранее предупредил военных США о месте нанесения ракетных ударов

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Власти в Багдаде заранее уведомили американских официальных лиц о том, по каким военным базам Иран нанесет ракетные удары. Об этом сообщил в среду телеканал Си-эн-эн.



По словам его дипломатического источника, Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы. Как отмечает телеканал, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что вскоре будут нанесены удары. По сведениям источника телеканала, иранская сторона также сообщила иракцам, к каким базам не следует приближаться.