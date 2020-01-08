Трамп ищет в Иране пробирку Хусейна? - А.Рискин

08:46 09.01.2020

Зачем президент США пошел по стопам Буша-младшего



Андрей Рискин

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", капитан 2 ранга запаса

8 янв. 2020



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня осудил удары Ирана по военной базе США и коалиции в Ираке и призвал Тегеран воздерживаться от дальнейшего насилия. Об этом он заявил в Twitter.

"Я осуждаю иранские ракетные удары по силам США и коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздерживаться от дальнейшего насилия", - написал генсек Североатлантического альянса. Речь идет об ракетной атаке Ирана на две базы США в Ираке.



Ситуация на Ближнем Востоке, как известно, резко обострилась после убийства иранского генерала, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Генерал и еще ряд военных и гражданских лиц были уничтожены 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Приказ о нанесении удара отдал лично президента США Дональд Трамп. Понятно, что господин Столтенберг ни сегодня, ни ранее не осудил удар ВВС США и не призвал Вашингтон "воздерживаться от дальнейшего насилия". Тут даже комментарии не нужны.



Тегеран, кстати, обещал 13 "ударов мести" в ответ на убийство своего генерала. Но, понятно же, что на такое количество атак Иран не пойдет. Слишком неравны силы. Кстати, одну из авиабаз, которую атаковали иранцы, готовили для приема стратегических бомбардировщиков В-52. Но пока шесть "стратегов" перебрасывают из США на базу Диего-Гарсия в Индийском океане. Это заморская территория Великобритании, и место выбрано за пределами досягаемости иранских ракет: от острова до Ирана 3700 километров, но это вполне рабочее расстояние для американских бомбардировщиков.



Но это все дела военные. Что касается политической стороны вопроса, то, как заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, генерал Сулеймани готовил покушения на американских дипломатов и военнослужащих. "Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", - сказал О’Брайен.



Видимо, об этом Трампу сообщила разведка США. Какая именно, неизвестно (их в Америке много). Неизвестны и детали этой самой "весомой информации". Помнится, в свое время Джорджу Бушу-младшему доложили, что Саддам Хусейн обладает оружием массового уничтожения, причем чуть ли уже не создал ядерную бомбу. При этом шпионы ссылались на покупку Саддамом алюминиевых труб в качестве доказательства того, что он восстанавливает свою ядерную программу. Аналитики Министерства энергетики США, являющиеся экспертами, с этим не согласились. К сожалению, их несогласие было похоронено в ходе недолгих дискуссий.



Так же и с биологическим оружием. 5 февраля 2003 года, за месяц до начала вторжения, генерал Колин Пауэлл, занимавший на тот момент пост госсекретаря США, выступил в Совете Безопасности ООН с обоснованием для начала войны. Он сослался на полученную из первых рук (!) информацию об имеющихся у Саддама Хусейна заводах "на колесах и на рельсах по производству биологического оружия". В доказательство своих слов Пауэлл с трибуны ООН показал пробирку с белым порошком, заявив, что в ней содержится образец производимого на этих заводах оружия массового уничтожения. Позднее оказалось, что Пауэлл был дезинформирован ЦРУ и пробирки оказались фальшивыми. Кстати, тогда почему-то никому не пришла в голову простая мысль о том, что никакой человек в здравом уме не станет махать пробиркой с заведомо опасным веществом на заседании Совбеза ООН. А вдруг эта пробирка случайно выпадет у него из рук и разобьется?



В итоге в марте 2003 года Буш распорядился ввести войска в Ирак для того, чтобы свергнуть президента страны Саддама Хусейна. Вашингтон обвинял Хусейна не только в производстве оружия массового поражения, но и в связях с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещенная в России). Что, кстати, тоже не удалось доказать.

Последствия той "Бури в пустыне" мир расхлебывает до сих пор. Бушу младшему война в Ираке, кстати, помогла переизбраться на второй срок. У Трампа выборы уже осенью.