Разожглись миром. Вместо войны Дональд Трамп объявил Ирану новые санкции, - "Къ"

08:50 09.01.2020 "Иран отступил",- провозгласил президент США Дональд Трамп, обращаясь к нации. Тот факт, что иранские удары по американским военным базам в Ираке, нанесенные в ночь на среду, обошлись без жертв, был истолкован им как большая победа Америки: иранцы не решились на серьезную военную акцию в отместку за ликвидацию их генерала Касема Сулеймани. Президент успокоил своих сограждан и окружающий мир, дав понять, что Вашингтон не намерен повышать градус военного противостояния в регионе. США задавят Иран новыми, жесткими санкциями, пообещал Дональд Трамп.



Никто не пострадал



"Потерь среди личного состава нет, все наши военнослужащие в безопасности, и лишь минимальный ущерб нанесен нашим военным базам. Убитых не было ни среди американцев, ни среди иракцев",- заявил президент Трамп в обращении к нации. Официального подтверждения информации об отсутствии жертв ждали во всем мире, так как иранские СМИ утверждали, что в результате атаки в ночь на среду погибли 80 человек.



Под ракетный удар попали две базы: Айн эль-Асад на западе Ирака и координационный центр международной коалиции в районе аэропорта Эрбиля (Иракский Курдистан). Удар был нанесен иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в отместку за убийство американцами командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани 3 января. Операция получила название "Мученик Сулеймани" и была проведена за несколько часов до похорон генерала. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи лично наблюдал за атакой из оперативного центра. По данным иранского агентства Tasnim, в ходе удара КСИР использовал баллистические ракеты "Фатех-313" и "Киям", имеющие дальность действия соответственно 500 км и 800 км.

Предположительно, ракеты были запущены из провинции Керманшах. При этом данные об их количестве разнятся. В иранских СМИ сообщили о 15 ракетах, которые поразили "20 чувствительных для американцев точек, уничтожив значительное количество беспилотных летательных аппаратов и вертолетов". Утверждается, что ни одна из ракет не была перехвачена. В то же время США заявили примерно о дюжине ракет, а иракские военные насчитали 22. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди, Тегеран устно предупредил Багдад об атаке, не указав конкретных целей.

"Все хорошо!" - написал в Twitter президент Трамп сразу после того, как поступили первые сообщения об ударе Ирана, и отправился по своим делам, пообещав выступить утром по американскому времени. Эти часы мир прожил в напряжении, опасаясь начала большой войны на Ближнем Востоке. Резко выросли цены на нефть, мировые авиакомпании начали менять маршруты, чтобы избежать полетов над Ираном и Ираком, правительства разных стран призвали своих граждан задуматься о поездках на Ближний Восток. В частности, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил рассмотреть вопрос о безопасности российских туристов в этом регионе.

Однако с первых же слов президента Трампа стало понятно, что войны не будет, по крайней мере пока. "То, что у нас есть все это вооружение, не означает, что мы должны его использовать. Мы не хотим его использовать. Мощь Америки, как военная, так и экономическая,- это лучший факт сдерживания",- сказал президент США в обращении к нации.

Онлайн-трансляция: Дональд Трамп заявил, что США готовы к миру с Ираном

Дональд Трамп пообещал "немедленно ввести дополнительные экономические санкции против иранского режима". Они должны действовать до тех пор, пока "Иран не изменит свое поведение". В частности, президент напомнил о "танкерной войне" в Ормузском проливе летом прошлого года, сбитых Ираном американских беспилотниках, ударах по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Он добавил, что США продолжат изучать варианты ответных действий в отношении Ирана.

Президент США считает, что у Вашингтона развязаны руки, так как рост американской экономики за последние три года и другие достижения его президентства позволили создать на Ближнем Востоке новые "благоприятные возможности". "Мы независимы, и нам не нужна ближневосточная нефть",- заявил он. При этом господин Трамп попросил НАТО принять более активное участие в процессах на Ближнем Востоке. Прозвучала и просьба к ЕС, РФ и Китаю выйти из ядерной сделки с Ираном.



Пощечина США



Среди иранцев одним из первых прокомментировал ночную атаку глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В своем Twitter он подчеркнул, что удар был адекватным ответом на действия США. "Если они (американцы.- "Ъ") мудры, они не предпримут никаких других действий на данном этапе",- заявил президент Ирана Хасан Роухани. А аятолла Хаменеи назвал удар по американским базам "пощечиной США". "Америка является источником бед в регионе. Все американские военные должны срочно покинуть регион",- заявил он, фактически обозначив новую долгосрочную цель Тегерана. В целом же его выступление оставило множество возможностей для трактовок, особенно слова, что удар по базам в Ираке не был равнозначным ответом на убийство генерала Сулеймани. То есть, как и Вашингтон, Тегеран оставил за собой возможность для маневра. Накануне иранские СМИ цитировали слова секретаря Высшего совета безопасности Али Шамхани о 13 подготовленных Тегераном сценариях мести США, а источники в КСИР заявляли о "104 чувствительных точках для США в регионе, которые подвергнутся атаке, как только американцы совершат первую ошибку". Это в два раза больше числа объектов, которые ранее обещал разбомбить президент Трамп, если в результате иранских действий погибнут американцы.

"Одной из причин того, что Иран нанес удар по американским базам, стало давление со стороны общественности. Требование мести стало исключительным случаем в истории Исламской Республики, когда почти все политические и общественные группировки заняли единую позицию",- сказал "Ъ" Хамидреза Азизи, старший преподаватель тегеранского Университета им. Шахида Бехешти. По его словам, иранские власти не могли не ответить США, в противном случае они рисковали потерять лицо. Однако сделали это аккуратно и теперь сосредоточились на том, чтобы добиться изгнания американских военных из Ирака.

Военное присутствие США на Ближнем Востоке

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"Иран обладает довольно значительным ракетным потенциалом и при желании мог бы выпустить по американцам не 20, а 200 ракет. Но он этого не сделал, потому что не заинтересован в серьезной эскалации конфликта и постарается удержать его в границах Ирака, не дав распространиться по региону",- заявил "Ъ" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

В то же время консультант ПИР-Центра Юлия Свешникова не исключила в беседе с "Ъ", что Иран не ограничится одной атакой по американским базам. "Им надо не просто нанести удар по американским объектам, а нанести удар по гордости США",- сказала она, также отметив беспрецедентное единство иранцев после смерти генерала Сулеймани и их требования мести. "Это не означает, что все иранцы вдруг стали довольны властью, но они готовы встать под национальные знамена, когда речь заходит о внешней угрозе",- подчеркнула эксперт.



"Бесполезные провокации"



Внутри США оценка деятельности господина Трампа относительно Ирана вызвала противоречивые оценки - по опросу общественного мнения, проведенному Huff Post и YouGov, 43% американцев поддержали уничтожение Касема Сулеймани, 38% высказались против. При этом 40% поддержали общую иранскую политику главы государства, 46% выступили против нее. Почти половина американцев также полагают, что у Дональда Трампа нет четкой стратегии взаимоотношений с Исламской Республикой.



Показательна реакция и политических противников американского президента - демократов. Вскоре после ракетной атаки Ирана на американские базы спикер Палаты представителей и один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси призвала главу государства прекратить "бесполезные провокации" и отметила, что США не могут позволить себе еще одну войну. "Пристально слежу за ситуацией после бомбардировок, направленных против американских солдат в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших солдат, в том числе прекратить бесполезные провокации правящей администрации и потребовать от Ирана прекратить насилие",- написала она в Twitter.



Как сообщает ресурс Politico, иранская атака также помешала планам демократов ограничить Дональда Трампа в вопросах единоличных решений о военном противодействии Ирану с помощью законопроекта. Законодатели-демократы решили помешать президенту после убийства генерала Сулеймани, о подготовке которого они не были поставлены в известность. Теперь предлагаемый ими закон будет или отложен, или отменен.



Эскалация или деэскалация



Мировая реакция на ситуацию вокруг Ирана и США также была неоднозначной. Арабский мир разделился на две части. Одни вместе с Тегераном призывали отомстить США. В частности, СМИ сообщили, что ливанское движение "Хезболла" перемещает военную технику к границе с Израилем, который был назван одной из мишеней иранской мести. Другие же призвали стороны конфликта к сдержанности. Особенно раскол был заметен в Ираке.

Израиль ожидаемо поддержал США и пригрозил Ирану. "По любому, кто нас атакует, будет нанесен сокрушительный удар",- заявил журналистам израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Осудили иранские удары по Ираку и на Западе, при этом призвав обе стороны конфликта к сдержанности.



В совместном заявлении президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, принятом по итогам прошедших переговоров в Стамбуле, говорится, что использование силы не способствует поиску решений проблем Ближнего Востока и ведет "к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам". "В этой связи мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряженности и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам",- говорится в документе.



"Ответ Дональда Трампа был ожидаем, США не хотели большой войны, поэтому ограничились экономическими мерами. Трампу важно показать, что его программа, которая сводится к максимуму давления на Иран, успешна. Он изображает ситуацию, что Иран проиграл и вынужден был отступить, так как жертв, по словам Трампа, нет",- сказал "Ъ" научный руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин. По его мнению, Иран продемонстрировал очевидную силу, после чего намекнул, что мяч на стороне США. "Трамп принял этот вызов. Хотя речь не идет о немедленных переговорах, но не исключено, что закрытые контакты через посредников могут начаться",- сказал академик. Он подчеркнул, что Россия может предложить свои услуги, имея гигантский опыт посредничества. "Другой вопрос, что Тегеран доверяет Москве, а со стороны Вашингтона о доверии говорить непросто, но определенные выгоды США могут получить, так как Россия - важнейший игрок на Ближнем Востоке, региональные каналы связи не столь убедительны",- подчеркнул он.



Марианна Беленькая, Алексей Наумов

Газета "Коммерсантъ" №1 от 09.01.2020, стр. 1 Источник - коммерсант

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