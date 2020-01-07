УзбСуд признал решение избиркома недействительным. Итоги выборов в Чиланзорском районе Ташкента аннулированы (торжество витринной демократизации)

08:59 09.01.2020

Суд признал недействительным решение избирательной комиссии Чиланзарского района Ташкента. Избирком должен провести повторные выборы, а прокуратура изучит возможную фальсификацию протоколов. Такое решение принято впервые.



Административный суд Чиланзарского района Ташкента по иску кандидата в депутаты районного кенгаша от Либерально-демократической партии Узбекистана Фазлиддина Бахромова признал недействительным решение районной избирательной комиссии, передает корреспондент "Газеты.uz".

6 января Фазлиддин Бахромов попросил суд признать недействительным решение районной избирательной комиссии №19 от 22 декабря 2019 года, которое, как он утверждает, принято на основании сфальсифицированного протокола окружной избирательной комиссии №4 Лутфий. Он указал на искусственное завышение голосов кандидата от Народно-демократической партии, снижение показателей других кандидатов, а также наличие нескольких протоколов, в том числе их цветных копий.



Кроме того, кандидат зафиксировал нарушения Избирательного кодекса и призвал суд признать недействительными результаты голосования на избирательном участке №631, поскольку председателем, заместителем председателя и секретарем участковой комиссии являются воспитатели Республиканского колледжа олимпийского резерва. По его словам, они находятся в подчинении замдиректора колледжа Аброра Мамадалиева - кандидата в депутаты от НДПУ, который в итоге победил на выборах.



Ранее председатель окружной избирательной комиссии №4 признала, что сама не участвовала в подсчете голосов, а подписала уже готовый протокол.

Два протокола

Ко второму заседанию председатель избирательной комиссии Чиланзарского района Нодира Мусаева принесла оригиналы протоколов с результатами голосования на четырех участках округа №4 - №548, №549, №550 и №631.



Копия протокола от наблюдателей и оригинальный протокол от избирательной комиссии на участке №548 округа №4 Лутфий.

При сравнении копий протоколов, взятых наблюдателями по итогам голосования в день выборов, с оригинальными протоколами от районной избирательной комиссии выяснилось, что цифры во всех документах различаются. Кроме того, в цветных оригинальных протоколах и первоначальных копиях отличаются подписи членов комиссии.

Чтобы определить "настоящий" протокол, судья опросил председателей избирательных участков.



Копия протокола от наблюдателей и оригинальный протокол от избирательной комиссии на участке №631.

Председатель участка №549 Шухрат Баходиров подтвердил, что протокол оформляется один раз по итогам голосования и отвозится в окружную избирательную комиссию. Он не смог объяснить наличие двух протоколов с разными цифрами. Более того, глава участка не смог объяснить, почему его подпись стоит в двух протоколах, но заявил, что не расписывался на цветном бланке.



Подписи членов комиссии на копии протокола от наблюдателей и оригинальном протоколе от избирательной комиссии на участке №548.

Шухрат Баходиров также подтвердил, что акт об отмене протокола, направленного в окружную избирательную комиссию, не оформлялся. Он заявил, что такой большой погрешности (разницы между голосами) в протоколах быть не может.

Председатель участка №631 Шоира Абдуллаева указала, что в день выборов из-за недопонимания часть жителей махалли проголосовала в другом округе. В итоге после неправильного оформления первого протокола был оформлен второй с включением голосов более 300 избирателей. Она признала, что подписала исправленный протокол, не проверив данные.

Председательствующий судья Абдулла Мухиддинов отметил, что при увеличении числа избирателей голоса кандидатов должны увеличиться или остаться неизменными, но никак не уменьшиться.

Глава участковой комиссии также признала, что неосознанно выступила доверенным лицом кандидата от партии НДПУ Аброра Мамадалиева и не знала, что это является нарушением Избирательного кодекса.

"На встречу с кандидатом в депутаты пришло много русских женщин. Кандидат сказал, что не может выступить на русском и попросил меня. Я выступила", - рассказала она.

Заместитель председатель участка №550 Дониер Исхаков сообщил, что выборы в здании Городского онкологического диспансера прошли в закрытом режиме среди пациентов и завершились уже к 11:30. Он заявил, что оформлялся один протокол, который потом был отправлен в окружную комиссию. Он не смог объяснить, почему на суде было представлено два протокола с разными цифрами.

Помощник прокурора Чиланзарского района Шухрат Уткиров указал на возможную фальсификацию протоколов и попросил суд учесть этот факт в своем решении для дальнейшего возбуждения уголовного дела.

На третьем судебном заседании в среду был опрошен председатель участка №548 Кахрамон Вахидов. Он также не смог объяснить наличие двух разных протоколов. При этом он признал действительной копию протокола от наблюдателей. Глава участка заявил, что не подписывал цветной протокол, отметив, что "подпись оформлена очень грамотно".

Между тем, Кахрамон Вахидов отметил, что выборы на его участке прошли честно, хотя он не понимает, как появились два протокола.

"Я работал с 6:00 до 3:00. Весь день бегали, ходили по домам, призывали людей участвовать в выборах. Мне досадно за этот проделанный труд", - сказал он.

Кандидат в депутаты от Экологической партии Адамбай Юсупов заявил, что "слышал про несправедливость, но не стал гоняться за тем, чтобы добиться правды".

"Мне это не надо. Главное - не беспокойте меня. Когда будет справедливость? Когда придет время. Сейчас ее нет", - отметил он.

Во время прений сторон кандидат Фазлиддин Бахромов отметил, что во время выборов в округе №4 Лутфий были грубо нарушены статьи 25 (требования, предъявляемые к членам избирательной комиссии), 43 (доверенные лица кандидатов), 94 (подсчет голосов на избирательном участке), 95 (определение результатов выборов по округу) и 96 (установление результатов выборов) Избирательного кодекса.

Кроме того, Фазлиддин Бахромов заявил, что протоколы были переоформлены вопреки Избирательному кодексу, указал на наличие цветных копий и отсутствие оригинального протокола.

"Более того, вы слышали, как кандидаты в депутаты Азизов и Мамадалиевы в своих показаниях заявили, что не хотели становиться депутатами, указали на нехватку времени и большой объем работы. Мне 28 лет, я предприниматель, у меня высшее образование. И я хочу внести свой вклад в развитие нашей родины, нашей страны, помогать и облегчить жизнь нашего народа", - сказал он.

Председатели участков не стали выступать против заявления кандидата и попросили суд принять законное решение. При этом некоторые из них заявили, что не хотели бы, чтобы их снова привлекли к организации выборов.

Ответчик Нодира Мусаева также попросила суд принять законное решение и не стала возражать претензиям заявителя.

Помощник прокурора Шухрат Уткиров попросил суд отвергнуть иск и направить частное определение прокуратуре для дальнейшего возбуждения уголовного дела.

Судья Абдулла Мухиддинов своим решением признал решение избирательной комиссии Чиланзарского района недействительным, обязал комиссию провести повторные выборы и направил частное определение прокуратуре для правовой оценки возможных признаков уголовного правонарушения.

Судья также попросил председателя избирательной комиссии не включать в состав членов участка №631 представителей Республиканского колледжа олимпийского резерва, где заместителем директора работает кандидат от НДПУ Аброр Мамадалиев.