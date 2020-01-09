США vs Иран: сколько будет стоить нефть?

09:05 09.01.2020

в пользу роста котировок нефти в ближайшее время будет и экономика

Александр Разуваев



9.01.2020



Уходя на длинные новогодние каникулы, мало кто из трейдеров думал о геополитических рисках Ближнего Востока и противостоянии США и Ирана. Однако Трамп в очередной раз показал себя не очень предсказуемым политиком, его даже в самих США не поддержали представители Демократической партии. Случилось то, что случилось. Некоторые даже вспомнили различные "пророчества" о большой войне на Ближнем Востоке в 2022 году, которая будет иметь трагические последствия, как для Израиля, так и для Ирана.



Обострение конфликта между Ираном и США из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани уже вызвало падение индексов на биржевых площадках Европы, США и Азии. Но главное, конечно, нефть. Стоимость Brent превысила $70 за баррель. Это произошло впервые с сентября 2019 года. По состоянию на 13:00 мск 8 января нефть торгуется по $68,66 за баррель. В принципе ни Иран, ни другие страны Персидского залива не готовы к полномасштабной войне. Соответственно нет рисков полного прекращения экспорта нефти из региона и перекрытия Ормузского пролива. Стоит отметить, что через Ормузский пролив перевозится 20% мировых нефтяных поставок.



В пользу роста котировок нефти в ближайшее время будет и экономика. Продление сделки ОПЕК+, сокращение добычи сланцевиками в США, плюс увеличение потребления в Азии, особенно в Китае и Индии. Так что в ближайшее время Brent, вероятно, будет выше $70.

Для бюджета России и выручки нефтяных компаний рост цен на нефть, конечно, плюс. Однако мировой уход от риска может вызвать распродажу, как российских акций, так и облигаций.