Умер корифей казахской филологии академик Умирзак Айтбаев

09:10 09.01.2020

Потеря для казахстанской науки: скончался Умирзак Айтбаев



Амир Жанузаков

В Алматы в возрасте 82 лет умер доктор филологических наук, академик Умирзак Айтбаев.



Ученый внес неоценимый вклад в лексикологию и терминологию казахского языка. Об этом сообщает tengrinews.kz.



Уроженец Туркестанской области Умирзак Айтбаев окончил КазГУ имени Кирова. Многие годы ученый работал в Институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова. В 1994 году Айтбаев стал членом-корреспондентом Академии наук Казахстана, а спустя три года - академиком Академии социальных наук.

Редакция 365info.kz приносит соболезнования родным и близким Умирзака Айтбаева.