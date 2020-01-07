|10:25 Кто же сбил украинский самолет в Иране? - Регнум
10:00 Что делать? У Казправительства закончились государственные программы, - П.Своик
09:42 Известного тадж-радикала Мулло Садриддина посадили на 12 лет
09:21 Связь рухнувшего украинского самолета с диспетчерами странно оборвалась. Амеры применяли тех-новинки?
09:10 Умер корифей казахской филологии академик Умирзак Айтбаев
09:05 США vs Иран: сколько будет стоить нефть?
08:59 УзбСуд признал решение избиркома недействительным. Итоги выборов в Чиланзорском районе Ташкента аннулированы (торжество витринной демократизации)
08:56 Ближневосточный шанс России. Как новый кризис в регионе повысит геополитический вес Москвы, - С.Строкань
08:50 Разожглись миром. Вместо войны Дональд Трамп объявил Ирану новые санкции, - "Къ"
08:46 Трамп ищет в Иране пробирку Хусейна? - А.Рискин
08:44 Сдриснувшие аятоллы сами предупредили о времени и месте их ответных "ударов", - CNN
08:42 Кризис вокруг Ирана пошел по военному сценарию, - И.Субботин
06:45 Убийство генерала Сулеймани – следствие всего стиля руководства Трампа, - Н.Бобкин
01:43 "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" возглавила Бота Акбаева
01:00 Мы – за свободу против тоталитаризма! - М.Хазин
00:30 Более 70 Кырдепутатов предоставили недостоверные сведения о доходах, либо вовсе не предоставили, - Генпрокуратура КР
00:26 Незаживающий Иран: будущее Ближнего Востока определят избиратели Трампа
00:22 Косорылая "дружба". Путин и Эрдоган с трудом скрывали напряжение на открытии "Турецкого потока", - "МК"
00:19 КырГКНБ: Руководители рудника "Солтон Сары" нелегально торговали золотой рудой
00:07 Кто убедил Трампа убить военного стратега Ирана, - Вл.Овчинский
|23:48 Что убило украинский "Боинг"? Три версии, - А.Коц
17:07 Спецоперация в Кой-Таше. Отставки руководителей КырМВД и ГКНБ не будет? - "ВБ"
16:47 Убийство Сулеймани: причины и последствия, - С.Таскаева
16:16 Продвижение к многополярному устройству мира начинается с Ирака. В мире что-то меняется.., - Л.Савин
16:12 США могут получить в Ираке кровавую баню, - С.Багдасаров
14:06 Тегеран ответил. Удастся ли избежать большой войны? - А.Яшлавский
12:38 АО "Узбекнефтегаз" возглавил Мехриддин Абдуллаев
12:20 Суд по делу Гульнары Каримовой начался в Ташкенте
12:13 Таджикистан и Узбекистан так и не подписали протокол об окончательной демаркации и делимитации границы
12:08 Объявлены итоги узбвыборов: УзЛиДеП - 53, "Миллий тикланиш" - 36, "Адолат" - 24, НДПУ - 22, Эко-партия - 15
11:41 Заместителем МВД Узбекистана по войскам и ГУИН назначен генерал Мирзарахимов
11:28 Трамп доигрался: Иран уже к лету будет с ядерной бомбой, - "СП"
11:11 В Киргизии второй месяц не работает государство-образующее предприятие "Кумтор"
11:03 В разбившемся украинском "Боинге" украинцами были только пилоты: погибли иранцы - 71, канадцы - 74, шведы - 8
10:54 Иран отрицает, что по ошибке сбил украинский борт своей ракетой
10:48 США в растеряном шоке. Трамп уверяет, что "все хорошо" и выключил свой твиттер
10:38 Иран уверяет, что на американских базах страшные разружения и 80 погибших
09:59 Кабул ждет от Исламабада честной игры, - Гаус Джанбаз
09:36 Над Ираном сбит? украинский пассажирский "Боинг" - 177 погибших
07:45 Путин погулял с братом Асадом по Дамаску и улетел к другу Эрдогану в Стамбул
07:24 "Пророссийский" Себастьян Курц вернул себе кресло канцлера Австрии
03:36 Иран 35 баллистическими ракетами обстрелял американские базы Айн-аль-Асад и Эрбиль - жертвы уточняются
00:37 Почему Токаев никак не может стабилизировать свою команду? - Д.Ашимбаев
00:34 В Ашхабаде из-за сноса общежития 47 семей останутся на улице
00:21 Мировое чепушило Трамп передумал и отложил на "когда-нибудь" вывод амер-войск из Ирака
00:14 Кем себя покажет Иран: духовным сыном Мухаммеда или Ахеменида Ксеркса? - Н.Даутбек-кызы
00:12 Кто круче в мясоедстве - кыргызы или казахи?
00:01 Иранские культурные памятники, которые грозит стереть с лица земли Трамп
|Связь рухнувшего украинского самолета с диспетчерами странно оборвалась. Амеры применяли тех-новинки?
09:21 09.01.2020
Пилоты не могли связаться с землей
Связь пилотов разбившегося украинского самолета Boeing 737 странно оборвалась сразу после взлета самолета в аэропорту в Тегеране. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.
В частности глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что у украинскихь пилотов "не было связи с командно-диспетчерским пунктом".
При этом представитель организации гражданской авиации в стане Реза Джафарзаде добавил, что беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни.
Напомним, что Boeing 737 успел набрать высоту почти в 3 км, затем загорелся в воздухе и упал возде тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. На борту было 179 человек, все они погибли.
Михаил Верный