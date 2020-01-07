Связь рухнувшего украинского самолета с диспетчерами странно оборвалась. Амеры применяли тех-новинки?

09:21 09.01.2020

Пилоты не могли связаться с землей



Связь пилотов разбившегося украинского самолета Boeing 737 странно оборвалась сразу после взлета самолета в аэропорту в Тегеране. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.



В частности глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что у украинскихь пилотов "не было связи с командно-диспетчерским пунктом".

При этом представитель организации гражданской авиации в стане Реза Джафарзаде добавил, что беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни.

Напомним, что Boeing 737 успел набрать высоту почти в 3 км, затем загорелся в воздухе и упал возде тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. На борту было 179 человек, все они погибли.



Михаил Верный