 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Известного тадж-радикала Мулло Садриддина посадили на 12 лет
09:42 09.01.2020

Мулло Садриддина приговорили к 12 годам колонии

Суд района Сино города Душанбе приговорил Садриддина Муллоева (Мулло Садриддина) к 12 годам колонии по обвинению в терроризме и экстремизме. Родные Мулло Садриддина считают вердикт суда несправедливым.
35-летний житель Куляба Cадриддин Муллоев, которого ранее обвиняли в членстве в запрещенной религиозной организации "Джамаат Таблиг", в феврале этого года вернулся в Таджикистан, заручившись, по словам родных, обещаниями властей об амнистии. Однако 21 сентября Мулло Садриддина вызвали на беседу в Генеральную прокуратуру Таджикистана и задержали. Вскоре Садриддин Муллоев, по словам родных, был обвинен в терроризме, наемничестве и организации преступного сообщества, а дело направлено в суд.

В конце октября стало известно, что гособвинитель потребовал для Садриддина Муллоева 18 лет лишения свободы.
Хайриддин Муллоев, отец Мулло Садриддина назвал наказание суровым и заявил, что они вместе с адвокатом решили обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.
Как стало известно, Садриддин Муллоев 2 января выступил с последним словам."В последнем слове мой сын напомнил, что власти уговаривали его вернуться на родину и обещали амнистировать. Он также напомнил, что воспитывает несовершеннолетних детей. Но судья приговорил его к 12 годам колонии", - сказал Хайриддин Муллоев.

Таджикские власти в 2015 году внесли поправки в Уголовный кодекс страны, которые позволяют применить акт амнистии к раскаявшимся обвиняемым в членстве в экстремистских и террористических организациях. Президент Эмомали Рахмон поручил правоохранительным органам вернуть на родину "заблудших" на чужбине таджикистанцев. Однако некоторые раскаявшиеся были арестованы властями по приезду в страну, несмотря на обещания об амнистии.
Напомним, Садриддин Муллоев в подготовленном МВД и размещенном в феврале в Youtube видеосюжете, публично раскаялся в своем участии в "Джамаат Таблиг", сказав, что больше не имеет никакого отношения к этой организации. Он призвал живущих за рубежом соотечественников, которые обвиняются на родине в совершении преступлений, вернуться в Таджикистан.

Деятельность религиозной организации "Джамаат Таблиг" решением Верховного суда Таджикистана запрещена на территории страны с 2006 года. Десятки последователей этой организации были отправлены за решетку.
У Садриддина Муллоева четверо детей. Мулло Садриддин – так зовут его в Кулябе - зять известного священнослужителя Мулло Хайдара Шарифзода. По словам родных, в 2013 году Мулло Садриддин выехал в Россию и еще через год перебрался в Турцию, где прожил пять лет

Алишер Зарифи
8.01.2020

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578552120
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