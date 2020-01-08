Кто же сбил украинский самолет в Иране? - Регнум

10:25 09.01.2020

Ситуация с украинским Boing 767 рейса PS752 Тегеран – Киев компании МАУ начинает запутываться.



Дело в том, что планер этого самолета рассчитан на посадку и с одним двигателем. Командир экипажа Владимир Гапоненко имел 11 тыс. 600 часов налета. Самолет был в прямой эксплуатации, прибыл на Украину прямо с завода в 2017 году. Прошел техническую проверку не более месяца назад. За день до катастрофы летал в Италию - страну ЕС, где требования к проверкам весьма высоки. Поэтому простое возгорание двигателя не могло привести к таким катастрофическим последствиям. Первоначальное заявление украинской стороны, что они не видят в катастрофе "признаков теракта", практически дезавуировано. На показанных кадрах частей упавшего самолета явно видны следы от внешнего воздействия. Чем они были нанесены - взрывом боевой части ПЗРК или разрушенными лопатками двигателя - предстоит выяснить следственно-экспертной группе.



Судя по видеоряду, опубликованному в СМИ, борт после некоторого снижения перешел в более резкое пике. Это могло случиться только в случае разрушения самого планера самолета, когда аварийный двигатель начинает рассыпаться, но этого при простом пожаре не случается. Предварительный вывод достаточно простой: произошло механическое повреждение двигателя, после чего его раскрученные лопатки прошлись по корпусу, как шрапнель, и причинили повреждения, приведшие к его частичному разрушению в полете. Остается выяснить, что могло стать причиной для разрушения двигателя.



Скорее всего, это было стороннее воздействие. Его вполне мог оказать ПЗРК "Игла-1", стоящая на вооружении Ирана. Предполагается следующий сценарий: ДРГ противника из частей той же "Дельты" проникает на территорию Ирана и оборудует скрытую позицию в окружении аэропорта. После получения сигнала об "атаке" на базы в Ираке, производится пуск ракеты из трофейного комплекса "Игла-1", возможно, по "первому попавшемуся" на старте борту. Теоретически этим достигается временная синхронизация. ИК-головка самонаведения наводится на ближайший двигатель. Подрыв боевой части производится перед ним, и осколки вызывают его механические повреждения и пожар, за этим следует частичное разрушение корпуса планера самолет.



В результате такой диверсионной операции появляется возможность использовать план "Б" - т. е. обвинить КСИР еще и в провокации, а затем и в международном терроризме. Части БЧ "Иглы-1", характер повреждений - легко определяются международными экспертами. Участие именно украинской стороны в последующем расследовании гарантирует "правильный" результат, зависящий от развития оперативной обстановки. Вероятно, что и тубус от ПЗРК найдется в известном месте.



Согласно последнему заявлению Трампа, пока выбран мягкий выход из ситуации. Иранская сторона исполнила свою "ритуальную пляску", но ответного удара по 52-м целям пока не ожидается.

Странный факт: на рейс по данным МАУ было зарегистрировано 169 человек. Плюс 9 членов экипажа дают 178. Однако погибло 176 человек. Учитывая возможности электронной регистрации, в аэропорт не прибыли 2 или не сели на борт после бумажной регистрации двое пассажиров. Это официальные данные секретаря СНБО Алексея Данилова. Если случайно окажется, что это были граждане США, возникнут дополнительные вопросы.

8 января 2020

Дмитрий Ефимов