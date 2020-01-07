В Бишкеке избили главного редактора сайта FactCheck Болота Темирова

13:44 09.01.2020

В Бишкеке возле офиса редакции FactCheck был избит главный редактор сайта Болот Темиров. В редакции сообщили, что трое неизвестных мужчин спортивного телосложения напали на журналиста и отобрали у него телефон.

В офисе редакции "Азаттыку" уточнили, что в офис вызвали милицию и скорую помощь, врачи зафиксировали побои, а сам Темиров вместе с милиционерами уехал писать заявление.



Отмечается, что накануне мужчины спортивного телосложения ходили возле дома, в котором находится офис редакции, и спрашивали прохожих о том, где находится офис FactCheck. На следующий день произошло нападение на главного редактора сайта.

Напомним, в декабре 2019 года информационный портал Factcheck.kg, опубликовавший расследование, подвергся хакерской атаке. Хакерской атаке также подверглись сайты Kaktus.media, Economist.kg и Pk.kg, которые успели перепечатать материал Factcheck.kg.