Китай запретил иностранные учебники в школах

14:55 09.01.2020

Министерство образования Китая 8 января выпустило распоряжение, которое запрещает использовать при обучении в государственных школах, колледжах и университетах любые иностранные учебники и пособия. В том числе рабочие тетради и иностранную классическую литературу. В распоряжении подчеркивается, что во всех школах должны использоваться материалы, которые "внедряют руководящие принципы марксизма и отражают китайские особенности": а именно основаны на теории марксизма-ленинизмом, мыслях Мао Цзэдуна и теории Дэн Сяопина, а также социалистической мысли Си Цзиньпина.

"Все учебные материалы, которые используются в начальных и средних школах, должны отображать линию партии и направление развития страны, – сказано в распоряжении. – Они должны предотвращать влияние ошибочных политических взглядов и идеологических тенденций, наставлять студентов к правильному мировоззрению, прививать им такие взгляды на жизнь и ценности, чтобы они стремились стать строителями социализма".



Также в сообщении Минобразования сказано, что учебники, в которых "подвергаются сомнению политические ориентиры Китая или его ценностная ориентация", не будут одобрены и их запрещено использовать на уроках. Под "сомнительные" темы подпадают вопросы, которые касаются суверенитета и территориальной целостности Китая (включая вопросы Тибета, Гонконга и других территорий), а также вопросы религии.



Распоряжение о запрете иностранных учебников пока не касается только старших классов государственных школ, которые организуют совместные образовательные курсы с иностранными учебными заведениями.

Представитель комиссии по учебным материалам Китая заявил местным СМИ, что запрет иностранных учебников направлен на "усиление влияния Коммунистической партии Китая в образовательной системе", цитирует чиновника CNN. По его словам, новые правила позволят "систематизировать преподавание китайской философии и исследование теории марксизма".