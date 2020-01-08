 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Все "шито-крыто". К итогам узбекских псевдо-выборов
15:39 09.01.2020

В УЗБЕКИСТАНЕ ОБЪЯВИЛИ ИТОГИ ОЧЕРЕДНЫХ ПСЕВДОВЫБОРОВ

6 января Центральная избирательная комиссия Узбекистана объявила окончательные результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижнюю палату двухпалатного парламента страны).

Согласно их итогам, озвученным заместителем председателя ЦИК Махмудом Истамовым, политические партии получили в общей сложности 150 депутатских мест: УзЛиДеП - 53; "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - 36; социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - 24; НДПУ- 22 и Экологическая партия Узбекистана -15.

Однако независимые наблюдения показали, что избирательный процесс был сопряжен рядом нарушений законодательства о выборах, не говоря уже о предельно низкой активности электората.

Участники обсуждения в соцсетях отмечают, что данные выборы, так же, как и выборы прежних лет, являются самой обычной показухой для отчетности. "В нашей махалле (квартале) о выборах сообщили только доверенным лицам пенсионного возраста, пообещав им выдать пенсию в воскресенье (стало быть, раньше намеченного по графику срока - ред.). Остальным ничего не было известно, все "шито-крыто", - сообщила, в частности, жительница Ташкента Людмила Фролова.

Напомним, во время избирательной кампании в местный парламент 22 декабря в узбекском сегменте социальных сетей подверглись критике вопиющие факты, связанные "с подворным сбором голосов избирателей" и подтасовкой результатов голосования. В частности, в Бектемирском районе, на участке №105 избирательного округа "18-Висол", произошли грубые нарушения выборного законодательства - члены комиссии, воспользовавшиеся отсутствием наблюдателей в комнате, "незаконным образом бросали бюллетени в избирательную урну". Против лиц, грубо нарушивших избирательное законодательство, прокуратурой было возбуждено уголовное дело.

Немногим ранее пресса сообщала об еще двух серьезных фактах злоупотреблений в Ташкенте во время процесса голосования, по следам которых надзорным ведомством также были возбуждены уголовные дела.

Следует также отметить, что, по словам генпрокурора Нигматиллы Юлдашева, в день выборов (22 декабря) в нижнюю палату парламента в органы прокуратуры поступило 44 жалобы от граждан, включая избирателей и самих кандидатов. И это только официальные данные, об их истинном же количестве можно судить по многочисленным комментариям в интернете.

Несмотря на огромное число нареканий и громких скандалов вокруг избирательных урн, глава ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, традиционно объявляющий итоги всех сфальсифицированных в Узбекистане выборов честными и прозрачными, до последнего продолжал "петь дифирамбы" в честь "одного из важнейших процессов, определяющих будущее страны".

Его слова тут же были подвергнуты остракизму и критике в соцсетях: "Врет как дышит. Этот председатель ЦИК уже несколько выборных кампаний говорит про "важный момент в жизни страны", но ни разу ничего не изменилось. При нем проходили несколько президентских выборов Каримова, президентские выборы Мирзиеева, и ни разу этот председатель ЦИК не заметил нарушений Конституции".

В качестве же единственного приятного момента можно, пожалуй, отметить, что низкая явка на состоявшихся "выборах" показала истинное отношение народа к бездарным и продажным парламентариям.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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