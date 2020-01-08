Среди статуй. Первый КырПрезидент Аскар Акаев пышно справил юбилей в московской галерее Церетели

15:42 09.01.2020

Пышный юбилей Аскара Акаева в Москве. Кто поехал поздравлять первого президента



Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев пышно отметил свой 75-летний юбилей в Москве. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист в эмиграции Адилет Айтикеев.



По его словам, на юбилее Аскара Акаева, который прошел в Галерее искусств Зураба Церетели, присутствовало много гостей.



"Первая часть юбилея прошла в концертном зале с выступлением музыкантов России", - отметил Адилет Айтикеев.



Из отечественных звезд спел директор Академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова Алмаз Истамбаев. В честь юбиляра также выступили солист Московской государственной филармонии, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Николай Луганский и солист Мариинского театра Аскар Абдразаков.



Среди гостей замечены представители диаспоры Кыргызстана в Москве и ее председатель Райымкул Аттокуров, бывший депутат Жогорку Кенеша Курманбек Осмонов, депутат парламента Кубанычбек Жумалиев и правозащитница Токтайым Уметалиева.



Жазгуль МАСАЛИЕВА