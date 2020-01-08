За что в Узбе беспрерывно судят Г.Каримову? Опасный свидетель

15:56 09.01.2020

В УЗБЕКИСТАНЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СУДЯТ ГУЛЬНАРУ КАРИМОВУ (ОПАСНОГО СВИДЕТЕЛЯ)



8 января в Ташкентском городском суде по уголовным делам начались судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и других лиц, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.



Суд проходит в закрытом режиме, швейцарского (независимого) адвоката Каримовой на него не допустили.



Двумя днями ранее Генеральная прокуратура сообщила об окончании расследования уголовного дела в отношении дочери покойного президента Узбекистана и других лиц, которые совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах.



С марта 2019 года Гульнара Каримова находится в женской колонии №21 Зангиатинского района Ташкентской области.



19 августа Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении против нее уголовных дел, уточнив, что они возбуждаются из-за хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам страны, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах.



Гульнара Каримова обвинялась в том, что она в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной цене принадлежащие государству пакеты акций АО "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент", а затем продала их иностранным предпринимателям. "Кроме того, Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям", - говорилось в опубликованном тексте.



В декабре генпрокуратура известила о наличии еще одного уголовного дела "по вновь открывшимся обстоятельствам" и сообщениям от международных структур и граждан.



Суть происходящего объясняется очень просто.



7 марта Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении уголовного дела против 46-летней Гульнары Каримовой и 44-летнего Бехзода Ахмедова, бывшего гендиректора "Уздунробиты", дочернего предприятия российской телекоммуникационной компании МТС в Узбекистане. Каримова была обвинена в том, что американские прокуроры назвали одной из крупнейших схем взяточничества, когда-либо преследуемых по Закону о коррупции за рубежом. Федеральная прокуратура Нью-Йорка утверждает, что вымогательство денег у иностранных телекоммуникационных компаний в обмен на получение лицензий на мобильную связь в Узбекистане продолжалась в течение десятилетия (примерно с 2001 по 2012 год), в результате чего дочь президента Ислама Каримова, получила в виде взяток 865 миллионов долларов, а затем отмывала эти деньги, используя финансовую систему США. Для сравнения: это немногим меньше, чем годовая выручка всего Узбекистана от продажи хлопка-волокна.



Понятно, что сама по себе Гульнара Каримова, как частное лицо, не могла включать или выключать "зеленый свет" иностранным телекоммуникационным компаниям, это делали по ее указанию и, как можно предположить, в тесной кооперации с ней другие люди: Генеральный директор Узбекского агентства связи и информатизации Абдулла Арипов, возглавлявший это ведомство в тот самый период, с 30 мая 2002 года по 22 августа 2012 года, и его непосредственный начальник, тогдашний премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев, без одобрительных резолюций которого все это было бы невозможно. Отсюда и проистекает закрытость судов по делу Каримовой и препятствия в допуске швейцарского адвоката, который не замедлил бы назвать прессе имена сообщников своей клиентки, называемые в ходе слушаний.



Можно не сомневаться, что Гульнара Каримова получит большой срок и будет упрятана за решетку на многие годы, куда доступ американских следователей, по очевидным причинам, невозможен. Поэтому интересным в этом процессе может быть только одно: какой срок ей "припаяют".



Соб. инф.