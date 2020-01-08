 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 08.01.2020
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Протестующие в Абхазии захватили президентский дворец. Даешь "мандариновую революцию"!
17:37 09.01.2020

Протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики
Толчком к быстрому развитию ситуации послужил митинг оппозиции приуроченный к заседанию суда, на котором должны были рассмотреть итоги выборов [видео]
Владимир ВОЛОШИН

Участники митинга в Сухуме взломали дверь в здании администрации президента Абхазии.

В этой непризнанной и буйной стране ситуация развивается со скоростью огня в пороховом погребе.
Все началось с сегодняшнего утра, когда оппозиция начала давно обещанный митинг, приуроченный к заседанию суда, где проигравший прошлогодние августовские президентские выборы кандидат на главный пост в Абхазии Квициния пытался их оспорить.
И, казалось бы, рядовой абхазский митинг внезапно превратился в очередную "мандариновую" революцию – причем ровно по тому же сюжету, по которому нынешний руководитель Абхазии Рауль Хаджимба сверг предыдущего – Анкваба.
Тогда протестующие сломали дверь в президентском дворце, разбили в нем революционный лагерь – и конкурент бежал. Теперь – снова главная дверь страны выбита, в кабинетах среди разбросанных по полу бумаг торжествуют революционеры. На кадрах (смотрите видео) прекрасно видно, что толпа ходит по коридору здания. Часть коридора забаррикадирована офисной мебелью.

Как утверждают мои источники в Абхазии, президент Хаджимба бежал из дворца и в любой момент может объявить о своей отставке. По крайней мере абхазские силовики не предпринимают никаких действий для защиты законной власти (как, впрочем, и в предыдущий раз).
Причиной столь неожиданного развития событий, как утверждают местные – вовсе не симпатии абхазов к оппозиции. Хаджимба, как говорят, погубил случай, произошедший 22 ноября в сухумском ресторане "Сан-Ремо", где киллеры в масках расстреляли местных криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика).

На кадрах прекрасно видно, что толпа ходит по коридору здания. Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Судя по тому, как Абхазия погрузилась чуть ли не в официальный траур, криминальные авторитеты были очень уважаемыми людьми.
До такой степени, что на улицу вышли люди с требованием найти виновных.
Ну а когда был арестован один из подозреваемых - Демур Ахалая, который работал в Антитеррористическом центре, а также служил в Госслужбе охраны и Службе госбезопасности республики, по Абхазии поползли черные слухи – не Хаджимба ли стоит за этим...

Вероятно, это стало одной из причин новой "мандариновой" революции. По крайней мере, протестующие настроены очень решительно.

Источник - kp.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578580620
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