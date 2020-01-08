Герой Касем и убийца Дональд, - Шамиль Султанов

18:12 09.01.2020 Герой Касем и убийца Дональд

апология генерала Сулеймани



Шамиль Султанов



По личному приказу 45-го Президента США Дональда Трампа, был убит самый выдающийся в современной истории военачальник Исламской Республики Иран, генерал-майор Касем Сулеймани. Еще тридцать лет назад он пришел к гениальной идее, что на Большом Ближнем Востоке складывается настолько широкомасштабная кризисная ситуация, что военное дело, политика и идеология становятся единым и неразрывным целым.



Сулеймани стал блистательным создателем и великолепным стратегом использования военно-политического оргоружия на Ближнем Востоке. В высшей элите Исламской Республики его по праву считали уникальным организатором специальных рефлексивных спецкомбинаций, талантливым и эффективным создателем самой широкомасштабной агентурно-диверсионной оперативной сети на Ближнем Востоке.



Касем Сулеймани смог впервые сформировать и воплотить в жизнь концепцию и стратегию совершенно особой сетевой общерегиональной структуры "народных милиций" в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене и других странах. Основой этих народных милиций, своего рода "красногвардейских отрядов", стали массы бедняков самых разных национальностей: обездоленных, из самых "низов" общества, но объединенных революционной, религиозной идеологией, способных защищать свои интересы, демонстрирующих каждодневный героизм.



Трамп, отдав приказ о террористическом акте (а это убийство является актом государственного терроризма) против Касема Сулеймани, де-факто объявил войну Исламской Республике Иран. Однако сегодня США, при всем своем технологическом, техническом и экономическом превосходстве, не способны победить Иран. И через некоторое время в этом убедятся все. И это, прежде всего, результат стратегического гения Касема Сулеймани, который еще при жизни считался в Иране национальным героем, легендарным революционером, примером подражания для сотен тысяч иранцев; о нем снимали художественные и документальные фильмы, складывали легенды, писали песни.?



Именно благодаря исламской революции 1978-79 гг. Сулеймани, сын бедного крестьянина, смог проявить свои исключительные способности и стать примером для миллионов угнетенных на Ближнем Востоке.



В очень влиятельных кругах иранского политического истеблишмента генерала Сулеймани называли "будущим президентом ИРИ".



Непрерывное расширение международного влияния великой исламской иранской революции во многом происходило благодаря системному видению и стратегическим усилиям генерала Сулеймани. Его главными врагами в течение почти сорока лет были Соединенные Штаты, Израиль, местные региональные группировки, которых всецело опекали американцы и израильтяне. Он помогал в разработке стратегии и тактики всех антиамериканских и антиизраильских сил на Большом Ближнем Востоке.



Почти всю свою сознательную жизнь революционера и солдата Касем Сулеймани проработал в подполье или в глубоком подполье. Американские и израильские спецслужбы, которые вели за ним охоту на протяжении десятилетий, не могли отследить тайных и почти мгновенных перемещений иранского генерала, многочисленные покушения на него заканчивались ничем.



Не случайно одним из позывных генерала Сулеймани было слово "Тень". Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Джон Магуайр в 2013 году назвал Сулеймани наиболее влиятельной и мощной фигурой на Ближнем Востоке, несмотря на то, что "никто ничего о нем реально не знает".



Но, с другой стороны, как это ни парадоксально, тысячи и десятки тысяч совершенно простых людей в то же самое время слышали о нем, знали его, видели его, повторяли его высказывания и мысли.



Касем Сулеймани был генералом в действительном смысле этого слова. Настоящий генерал - не тот, чья грудь усыпана наградами и прочими цацками, а тот, кто всегда имеет настоящих, опасных врагов - именно "здесь и сейчас". Настоящая награда для боевого генерала - ненависть его врагов.



Генерал как настоящий мусульманин не боялся смерти. "Смерть предопределена Всевышним, а потому и неизбежна, но погибнуть надо так, чтобы даже твоя смерть высказала тебе свое уважение".



В июле 2018 года Трамп предупредил иранского духовного лидера, что он, президент Соединенных Штатов, не потерпит угроз в адрес США. Трампу ответил Касем Сулеймани: "Это ниже достоинства нашего лидера?- отвечать вам. Вам отвечу я, как?солдат". И ответил так, что Дональда Трампа в буквальном смысле перекосило.



В том, что именно Трамп лично отдал приказ об убийстве генерала Сулеймани, есть и нечто глубоко личное. Трамп и Сулеймани - абсолютные антиподы, это как материя и антиматерия, мир и антимир. И самое принципиальное различие между ними заключается в том, что Сулеймани на протяжении всей своей жизни всегда брал личную ответственность за каждое дело, в решение которого был вовлечен. Трамп никогда так не делал.



Касем Сулеймани родился в 1957 году в очень бедной крестьянской семье в горной деревне Канат-е Малек округа Рабор иранской?юго-восточной провинции Керман. На его отце висел долг за полученный небольшой надел земли, который он не мог сам выплатить. Чтобы помочь ему и всей своей семье, 13-летний Касем, едва окончив пять классов начальной школы, отправился на заработки в столицу провинции. Там он устроился разнорабочим на строительной площадке школы на улице Хаджу, на окраине города. После того, как он помог выплатить долг отца, Касем устроился в местный?водоочистительный?департамент, где через короткое время, благодаря своей хватке и способностям, стал помощником?главного инженера.



После неоконченной начальной школы Касем Сулеймани учился только однажды - после начала войны с Ираком он закончил полуторамесячные курсы молодого бойца. А дальше, в течение десятилетий и вплоть до гибели, его университетами были только каждодневное, длительное самообразование, крестьянская смекалка и внимательность прирожденного разведчика.



Исламская революция 1978-79 годов стала его революцией - революцией в защиту обездоленных и угнетенных: таких же, как он сам. Поэтому Сулеймани очень быстро стал искренним, до мозга костей, революционером - записался в Корпус стражей исламской революции. Когда началась война с Ираком, который тогда поддерживался не только Советским Союзом, но и Соединенными Штатами, Европой и всем контрреволюционным арабским миром, Касем Сулеймани проявил все свои задатки талантливого, умного организатора и разведчика, в том числе - работая в глубоком тылу противника. И уже в тридцать лет он командовал дивизией КСИР.



В 1999 году Сулеймани был назначен командиром "Аль-Кудс" ("Аль-Кодс"), элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции. Что представляет собой "Аль-Кудс", какова его структура, каковы его реальные функции, цели и возможности, - мало кто знает вплоть до настоящего времени... Это одна из наиболее закрытых военно-политических структур в мире! Например, Сулеймани в 1990-х годах командовал частями КСИР на юго-востоке Ирана. Через эти иранские провинции, вдоль границ Афганистана, пролегал наркотрафик до Азербайджана и Турции, и далее в Европу. Но военный опыт Сулеймани помог ему наладить успешную борьбу с наркоторговлей.



Именно Касем Сулеймани руководил тайными операциями против американской армии, которая вторглась в Ирак в 2003 году. В результате погибли сотни американских оккупантов.



…Если бы Трамп спросил Максима Горького, что тот думает о нем, о его судьбе, то, наверняка бы услышал ироническое: "А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют!"



Дональд Трамп родился в 1946 году в семье нью-йоркского миллионера. Там же закончил престижную военную академию. Но в армии не прослужил ни дня: при помощи денег отца "отмазался по полной" от военной службы. Хотя в те годы Америка вела войну во Вьетнаме, и военнослужащие, убывающие в Юго-Восточную Азию, считались "истинными патриотами" США. Трамп в их числе не значился. Вместо опасного военного дела и выполнения своего патриотического долга, он предпочел пойти по стопам отца и занялся бизнесом: сначала в сфере недвижимости, а затем - масштабными шоу-представлениями, включая проведение конкурсов "Мисс Вселенная", игорным бизнесом и так далее.



Назвать Трампа очень успешным бизнесменом язык не повернется: он несколько раз полностью прогорал, и его объявляли банкротом, но за счет финансов своего клана и налоговых махинаций "Большой Дональд" вновь и вновь оставался на поверхности. Возможно, именно поэтому свои последние налоговые декларации нынешний президент США демонстрировать абсолютно не хочет.



Пока трудно сказать, когда именно истрепанная в многочисленных бизнес-аферах и передрягах психика миллионера Дональда Трампа стала по-настоящему сдавать. Возможно, в тот момент, когда он пристрастился к наркотикам, или когда ему пришлось заплатить огромные деньги, чтобы избавиться от этой привычки.



А может быть, тогда, когда он еще с юности нырнул в море весьма странных сексуальных "забав". Словно какая-то неведомая, внутренняя сила толкала его на это! Практически в каждом городе по всему миру, где оказывался Трамп, такие "забавы" происходили сплошь и рядом. В том числе, как говорят злые языки, и в Москве. По мнению очень известного эксперта по "трамповедению" из МИ-6, только с женщинами пониженного социального статуса Дональд Трамп "оказывался способен преодолевать свои мужские комплексы".



Великая американская демократия позволяет сейчас избирать в президенты США патологических лгунов, извращенцев, трусов, лицемеров и т.д. и т.п. И это, несомненно, ярчайший пример победы либерализма! Но тогда люди, которые голосуют за таких трампов, тоже должны нести ответственность! Предельную ответственность!



Конечно, единоличное решение Дональда Трампа убить посредством террористического акта одного из высших руководителей Исламской Республики Иран для самого американского президента является попыткой поднять свой избирательный рейтинг. Причем не только среди своего традиционного электората и правых республиканцев-"ястребов".



Возможно, убийство Сулеймани - это еще и пример ритуального жертвоприношения, которое возможно посоветовал Трампу его зять Кушнер или каббалисты из кушнеровского окружения.



Впрочем, и сам он уже полностью готов к тому, чтобы стать объектом аналогичных оккультных практик.



…Касема Сулеймани хоронили миллионы иранцев, потому что он был настоящим народным героем. И в памяти народа Ирана он останется надолго! Его не забудут, потому что он воевал и погиб за всех иранцев и за каждого из них. Как сказал мне один из суровых, но рыдающих в этот миг мужчин в центре Кермана: "Кровь моя вскипает… и хочу только одного - стать таким же шахидом, как и Сулеймани…в борьбе с американскими преступниками…" Источник - Завтра

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