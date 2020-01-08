 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 08.01.2020
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Иранские муллы трусливо похоронили своего "мученика" и притихли, - Le Monde
20:17 09.01.2020

8 января 2020 г.
Газаль Гольшири | Le Monde
После смерти генерала Сулеймани в Иране: "Критику режима мы отложим на потом"
"На похоронах "мученика" в Кермане было так много народа, что на траурном шествии в давке погибли более пятидесяти человек", - пишет журналист Le Monde Газаль Гольшири.
"(...) Мученик Касем Сулеймани стал более могущественным и живым теперь, когда он мертв", - заявил во вторник в Кермане генерал-майор Хоссейн Салами, глава Революционной гвардии. (...). Такая национальная церемония прощания с человеком, являвшимся частью системы, казалась немыслимой после волны смертоносных репрессий - более 300 погибших - устроенных в середине ноября 2019 года службами безопасности в отношении массовых митингов, направленных против режима. Потребовалось убийство единственного популярного военного в стране, совершенное по приказу Дональдам Трампа, чтобы снова вытолкнуть людей на улицы, но на этот раз они оказались на той же стороне, что и власть, - отмечает автор статьи. - (...) Иранцы, не привыкшие к крупным правительственным митингам, показали, что целостность страны, которой угрожает американский президент, преобладает над разногласиями и даже над жестокостью режима Тегерана.
"В столице не собиралось столько людей со времени похорон аятоллы Рухоллы Хомейни [в 1989 году]", - сказал Le Monde один участник траурной церемонии в столице.
"Такое скопление народа удивляет не только своей необъятностью, но и разнообразием тех, кто туда стекается. Помимо сторонников системы, в толпе встречаются также и бывшие политзаключенные, люди, выступавшие против режима, или даже представители среднего класса, не испытывающие особой симпатии к Исламской Республике. В социальных сетях многие из тех, кто не особо близок к режиму, также выражали свое сочувствие "национальному герою" или свое негодование по поводу военных угроз Вашингтона", - указывает журналист.
"Мехран, чье имя было изменено, чтобы сохранить его анонимность, как и анонимность всех остальных опрошенных лиц, является одним из тех, кто, несмотря на весьма критическое отношение к режиму, в понедельник отправился в центр столицы, чтобы воздать должное убитому генералу, - пишет издание. "Касем Сулеймани был хорошим солдатом. Нельзя не считаться с той ролью, которую он сыграл в Ираке и Сирии", - сказал 57-летний директор школы.
"(...) Ничто в мире, кроме убийства Касема Сулеймани Вашингтоном, не могло устранить, по крайней мере, на данный момент, ту пропасть, которая возникла между населением и режимом, начиная с ноября прошлого года", - считает Мехран.
"(...) Даже ветеран войны Мехран, много лет сочувствующий оппозиции, в восторге от того, что он увидел в понедельник в центре столицы: "Это было невероятно! Например, там было много женщин, которые внешне не похожи на сторонниц Исламской Республики". По мнению Мехрана, это служит доказательством того, что Касем Сулеймани был "настолько популярен, что достиг звания государственного деятеля".
"Создается такое впечатление, что Дональд Трамп, приказывая убить генерала Сулеймани, вторгся на иранскую территорию...", - объясняет Мона, докторант в области политических наук в Тегеране, с помощью системы мгновенного обмена сообщениями. Она тоже участвовала в траурных шествиях в Тегеране, - говорится в публикации. - Мона довольно критично настроена в отношении кровавого подавления ноябрьских протестов, однако и она поддалась новому всплеску повсеместного национализма: "Участвовать в похоронах - это наша ответственность перед Ираном. Критику режима мы отложим на потом".
"(...) Угрозы территориальной целостности страны, о которых сейчас беспокоятся многие иранцы, в сочетании с заявлениями Дональда Трампа о его нацеленности на культурные объекты, к которым глубоко привязаны иранцы всех политических взглядов, подпитывают тот невообразимый националистический подъем, который возник в связи с убийством Касема Сулеймани", - пишет Le Monde.
"Режим, подвергнутый осенью невиданному прежде вызову со стороны улицы, лишенный легитимности из-за своих репрессий и ухудшения своей экономики, задушенной американскими санкциями и безудержной коррупцией, знает, как извлечь из этого выгоду. В результате произошло возрождение единодушного национализма, у которого отныне нет иного выбора, кроме как встать на сторону власти, таким образом, последствия политики "максимального давления", проводимой Дональдом Трампом против Тегерана, похоже, никогда еще не были столь далеки от своей первоначальной цели", - резюмирует Газаль Гольшири.

Источник: Le Monde

Источник - inopressa.ru
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