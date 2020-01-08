Амер-спецы уверяют, что украинский Boeing был сбит Ираном российской ракетой "Тор"

20:22 09.01.2020

СМИ: украинский Boeing был сбит Ираном



Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" упал в Иране после попадания ракеты, выпущенной из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор". Так считают в Пентагоне.

По данным журнала Newsweek, ракета была выпущена по пассажирскому борту случайно. Об этом сказали источники в Пентагоне.

Между тем корреспондент CBS News Крис Ван Клейв рассказал, что США зафиксировали 8 января две вспышки пуска ракет. А затем последовала инфракрасная вспышка от взрыва.



До этого стало известно, что украинские власти намерены проверить версию о ракетной атаке на разбившийся в Иране "Боинг". Также Киев рассматривает такие версии, как столкновение с беспилотником или другим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Есть еще три версии, но их пока решили не обнародовать.