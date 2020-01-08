Обвиненная в коррупции Богатейшая женщина Африки получила гражданство РФ. Дарига, Динара - добро пожаловать!

20:25 09.01.2020

Старшая дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша стала гражданкой России. Как сообщает радио "Свобода", Изабель душ Сантуш, входящая в топ-10 самых богатых людей Африки и ставшая первой женщиной-миллиардером на континенте, на родине обвиняется в коррупционных преступлениях.

Владеющая долями в крупнейших компаниях Анголы, ранее она была уволена с поста главы государственной нефтяной компании Sonangol. Сама душ Сантуш все обвинения в коррупции отрицает. В декабре прошлого года все ангольские активы бизнесвуман были арестованы по решению суда.

По данным прессы, наличие гражданства РФ может помочь Изабель избежать экстрадиции в Анголу из ОАЭ, где она находится в настоящий момент.

Душ Сантуш родилась в Баку, ее мать, уроженка Пензы, была первой женой ангольского лидера; ныне проживает в Лондоне.

Интересно, что первые отдельные публикации в СМИ о получении душ Сантуш российского паспорта относятся еще к 2013 году. Возможно, гражданство было получено дочерью экс-президента давно, однако официально информация подтверждена только сейчас. Как пишет португальская пресса, адвокат душ Сантуш подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у поручителя появилось российское гражданство. Сама Изабель также только подтвердила наличие нового паспорта. В Twitter 4 января она написала, что смена налогового резидентства является для бизнесмена обычным шагом.