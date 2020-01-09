 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.01.2020
22:06  Ташкент. Экс-дипломат Кадыр Юсупов осужден на 5,5 лет
22:00  Парламент Абхазии отправил в отставку президента Хаджимбу
21:17  Почему и как Пекин дистанцируется от ирано-американского противостояния, - В.Павленко
21:13  Иран и США: много шума и... ничего, - А.Леонков
20:39  В Стамбуле Эрдоган и Путин ведут себя как слаженная пара, - Libеration
20:25  Обвиненная в коррупции Богатейшая женщина Африки получила гражданство РФ. Дарига, Динара - добро пожаловать!
20:22  Амер-спецы уверяют, что украинский Boeing был сбит Ираном российской ракетой "Тор"

20:17  Иранские муллы трусливо похоронили своего "мученика" и притихли, - Le Monde
18:12  Герой Касем и убийца Дональд, - Шамиль Султанов
17:37  Протестующие в Абхазии захватили президентский дворец. Даешь "мандариновую революцию"!
15:56  За что в Узбе беспрерывно судят Г.Каримову? Опасный свидетель
15:42  Среди статуй. Первый КырПрезидент Аскар Акаев пышно справил юбилей в московской галерее Церетели
15:39  Все "шито-крыто". К итогам узбекских псевдо-выборов
14:55  Китай запретил иностранные учебники в школах
13:44  В Бишкеке избили главного редактора сайта FactCheck Болота Темирова
10:25  Кто же сбил украинский самолет в Иране? - Регнум
10:00  Что делать? У Казправительства закончились государственные программы, - П.Своик
09:42  Известного тадж-радикала Мулло Садриддина посадили на 12 лет
09:21  Связь рухнувшего украинского самолета с диспетчерами странно оборвалась. Амеры применяли тех-новинки?
09:10  Умер корифей казахской филологии академик Умирзак Айтбаев
09:05  США vs Иран: сколько будет стоить нефть?
08:59  УзбСуд признал решение избиркома недействительным. Итоги выборов в Чиланзорском районе Ташкента аннулированы (торжество витринной демократизации)
08:56  Ближневосточный шанс России. Как новый кризис в регионе повысит геополитический вес Москвы, - С.Строкань
08:50  Разожглись миром. Вместо войны Дональд Трамп объявил Ирану новые санкции, - "Къ"
08:46  Трамп ищет в Иране пробирку Хусейна? - А.Рискин
08:44  Сдриснувшие аятоллы сами предупредили о времени и месте их ответных "ударов", - CNN
08:42  Кризис вокруг Ирана пошел по военному сценарию, - И.Субботин
06:45  Убийство генерала Сулеймани – следствие всего стиля руководства Трампа, - Н.Бобкин
01:43  "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" возглавила Бота Акбаева
01:00  Мы – за свободу против тоталитаризма! - М.Хазин
00:30  Более 70 Кырдепутатов предоставили недостоверные сведения о доходах, либо вовсе не предоставили, - Генпрокуратура КР
00:26  Незаживающий Иран: будущее Ближнего Востока определят избиратели Трампа
00:22  Косорылая "дружба". Путин и Эрдоган с трудом скрывали напряжение на открытии "Турецкого потока", - "МК"
00:19  КырГКНБ: Руководители рудника "Солтон Сары" нелегально торговали золотой рудой
00:07  Кто убедил Трампа убить военного стратега Ирана, - Вл.Овчинский
Среда, 08.01.2020
23:48  Что убило украинский "Боинг"? Три версии, - А.Коц
17:07  Спецоперация в Кой-Таше. Отставки руководителей КырМВД и ГКНБ не будет? - "ВБ"
16:47  Убийство Сулеймани: причины и последствия, - С.Таскаева
16:16  Продвижение к многополярному устройству мира начинается с Ирака. В мире что-то меняется.., - Л.Савин
16:12  США могут получить в Ираке кровавую баню, - С.Багдасаров
14:06  Тегеран ответил. Удастся ли избежать большой войны? - А.Яшлавский
12:38  АО "Узбекнефтегаз" возглавил Мехриддин Абдуллаев
12:20  Суд по делу Гульнары Каримовой начался в Ташкенте
12:13  Таджикистан и Узбекистан так и не подписали протокол об окончательной демаркации и делимитации границы
12:08  Объявлены итоги узбвыборов: УзЛиДеП - 53, "Миллий тикланиш" - 36, "Адолат" - 24, НДПУ - 22, Эко-партия - 15
11:41  Заместителем МВД Узбекистана по войскам и ГУИН назначен генерал Мирзарахимов
11:28  Трамп доигрался: Иран уже к лету будет с ядерной бомбой, - "СП"
11:11  В Киргизии второй месяц не работает государство-образующее предприятие "Кумтор"
11:03  В разбившемся украинском "Боинге" украинцами были только пилоты: погибли иранцы - 71, канадцы - 74, шведы - 8
10:54  Иран отрицает, что по ошибке сбил украинский борт своей ракетой
10:48  США в растеряном шоке. Трамп уверяет, что "все хорошо" и выключил свой твиттер
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Стамбуле Эрдоган и Путин ведут себя как слаженная пара, - Libеration
20:39 09.01.2020

9 января 2020 г.
Селиан Масе | Libération

"Несмотря на сирийский и ливийский кризисы, где они находятся в прямом противостоянии, Турция и Россия с 2015 года постоянно идут на сближение. В среду во время торжественного открытия газопровода "Турецкий поток" два лидера продемонстрировали свою близость", - пишет журналист Libération Селиан Масе.
"(...) В нескольких тысячах километров их солдаты противостоят друг другу на двух полях сражений. В Сирии Москва в течение четырех лет оказывает военную поддержку режиму Башара Асада и беспощадно бомбардирует повстанческие районы, в то время как Анкара берет шефство над повстанческими группировками", - говорится в статье.
"(...) Обе страны также поддерживают два противоположных лагеря в Ливии. И в последние недели их противостояние усилилось. Российские наемники сражаются на стороне маршала Хафтара, который отказался признать власть правительства национального единства и уже девять месяцев осаждает Триполи. Турки поддерживают премьер-министра Файеза Сарраджа, признанного Организацией Объединенных Наций, предоставляя ему беспилотники и военную технику для оказания сопротивления Хафтару, нарушая эмбарго ООН на поставки оружия", - указывает Libération.
"(...) Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом", - заявил Путин в среду. "В отношениях с Россией мы не позволяем нашим недавним расхождениям во мнениях иметь приоритет над нашими общими интересами", - ответил Эрдоган на пресс-конференции.
"Их объединяет общий консерватизм, общий милитаристский мачизм, общие ультралиберальные, авторитарные, антизападные, антиинтеллектуальные убеждения, - подчеркивает Жан-Франсуа Перуз, доцент Университета Тулузы-II. - Не говоря уже об общем непреодолимом влечении к богатству и символам власти".
По мнению Доротеи Шмид, ответственной за программу "Турция - Ближний Восток" во Французском институте международных отношений, "их популистский стиль руководства схож", однако при сравнении есть нюансы: "Эрдоган полнокровнее Путина. Он в основном эволюционирует в гораздо более конкурентном политическом контексте, что заставляет его быстро реагировать, в то время как Путин может отделять внутреннюю политику от своих международных маневров".
"Сближению двух соседей в первую очередь способствовали энергетические досье", - говорится в статье. "Турция нуждается в России для своего снабжения, и ядерная авантюра Турции усилит эту зависимость в долгосрочной перспективе, - продолжает Жан-Франсуа Перуз. - Между двумя странами существует общность интересов, и с обеих сторон проявляется холодный расчетливый реализм".
Этот вызванный стечением обстоятельств альянс "приносит гораздо больше пользы россиянам, чем туркам", - добавляет Доротея Шмид: "Гениальность Путина состоит в том, что ему удалось оторвать Турцию от НАТО и европейцев, а затем вынудить ее стать исключительно важным партнером по сирийскому досье. Между тем, это партнер слабый, довольно податливый, несмотря на инсценировку своего могущества".
"Может ли подобная схема повториться в Ливии, в тот момент, когда кризис, похоже, только обостряется? В Стамбуле Путин и Эрдоган призвали к прекращению огня начиная с воскресенья. Ни одно из предыдущих не соблюдалось. Если на этот раз прекращение военных действий продержится долго, то два игрока, которые подлили масла в огонь ливийского конфликта, смогут совершить очередную попытку заставить признать себя в качестве поручителей мира, прямо под носом у отказавшихся от активной деятельности американцев и бессильных европейцев", - резюмирует Селиан Масе.

Источник: Libération

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578591540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года №951
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года №952
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №984.
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года №1028
- Рабочий график первого президента
- Что делать?
- Кадровые перестановки
- "Это война нервов, а не оружия": почему Трамп отказался от начала войны в Иране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  