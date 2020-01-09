В Стамбуле Эрдоган и Путин ведут себя как слаженная пара, - Libеration

20:39 09.01.2020

9 января 2020 г.

Селиан Масе | Libération



"Несмотря на сирийский и ливийский кризисы, где они находятся в прямом противостоянии, Турция и Россия с 2015 года постоянно идут на сближение. В среду во время торжественного открытия газопровода "Турецкий поток" два лидера продемонстрировали свою близость", - пишет журналист Libération Селиан Масе.

"(...) В нескольких тысячах километров их солдаты противостоят друг другу на двух полях сражений. В Сирии Москва в течение четырех лет оказывает военную поддержку режиму Башара Асада и беспощадно бомбардирует повстанческие районы, в то время как Анкара берет шефство над повстанческими группировками", - говорится в статье.

"(...) Обе страны также поддерживают два противоположных лагеря в Ливии. И в последние недели их противостояние усилилось. Российские наемники сражаются на стороне маршала Хафтара, который отказался признать власть правительства национального единства и уже девять месяцев осаждает Триполи. Турки поддерживают премьер-министра Файеза Сарраджа, признанного Организацией Объединенных Наций, предоставляя ему беспилотники и военную технику для оказания сопротивления Хафтару, нарушая эмбарго ООН на поставки оружия", - указывает Libération.

"(...) Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом", - заявил Путин в среду. "В отношениях с Россией мы не позволяем нашим недавним расхождениям во мнениях иметь приоритет над нашими общими интересами", - ответил Эрдоган на пресс-конференции.

"Их объединяет общий консерватизм, общий милитаристский мачизм, общие ультралиберальные, авторитарные, антизападные, антиинтеллектуальные убеждения, - подчеркивает Жан-Франсуа Перуз, доцент Университета Тулузы-II. - Не говоря уже об общем непреодолимом влечении к богатству и символам власти".

По мнению Доротеи Шмид, ответственной за программу "Турция - Ближний Восток" во Французском институте международных отношений, "их популистский стиль руководства схож", однако при сравнении есть нюансы: "Эрдоган полнокровнее Путина. Он в основном эволюционирует в гораздо более конкурентном политическом контексте, что заставляет его быстро реагировать, в то время как Путин может отделять внутреннюю политику от своих международных маневров".

"Сближению двух соседей в первую очередь способствовали энергетические досье", - говорится в статье. "Турция нуждается в России для своего снабжения, и ядерная авантюра Турции усилит эту зависимость в долгосрочной перспективе, - продолжает Жан-Франсуа Перуз. - Между двумя странами существует общность интересов, и с обеих сторон проявляется холодный расчетливый реализм".

Этот вызванный стечением обстоятельств альянс "приносит гораздо больше пользы россиянам, чем туркам", - добавляет Доротея Шмид: "Гениальность Путина состоит в том, что ему удалось оторвать Турцию от НАТО и европейцев, а затем вынудить ее стать исключительно важным партнером по сирийскому досье. Между тем, это партнер слабый, довольно податливый, несмотря на инсценировку своего могущества".

"Может ли подобная схема повториться в Ливии, в тот момент, когда кризис, похоже, только обостряется? В Стамбуле Путин и Эрдоган призвали к прекращению огня начиная с воскресенья. Ни одно из предыдущих не соблюдалось. Если на этот раз прекращение военных действий продержится долго, то два игрока, которые подлили масла в огонь ливийского конфликта, смогут совершить очередную попытку заставить признать себя в качестве поручителей мира, прямо под носом у отказавшихся от активной деятельности американцев и бессильных европейцев", - резюмирует Селиан Масе.



Источник: Libération