Парламент Абхазии отправил в отставку президента Хаджимбу

22:00 09.01.2020

Депутаты парламента Абхазии поддержали проект постановления об отставке президента страны Рауля Хаджимбы. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи со сложившейся напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, парламент постановляет… Обратиться к президенту Республики Абхазия воспользоваться статьей 65 конституции Республики Абхазия и подать в отставку", - говорится в проекте принятого документа.

Проект поддержали 19 из 27 парламентариев.