Ташкент. Экс-дипломат Кадыр Юсупов осужден на 5,5 лет

22:06 09.01.2020

Военный суд Узбекистана приговорил экс-дипломата Кадыра Юсупова к 5,5 годам колонии общего режима по обвинению в государственной измене. Сам осужденный не признал вину.



Военный суд Узбекистана приговорил экс-дипломата Кадыра Юсупова к 5,5 годам колонии общего режима по обвинению в измене государству (статья 157 Уголовного кодекса). Срок отбывания наказания исчисляется со дня задержания осужденного Службой государственной безопасности - с 10 декабря 2018 года.



Судебные заседания по уголовному делу проходили в закрытом режиме. Последнее из них состоялось 9 января в здании Яшнабадского суда по уголовным делам Ташкента из-за ремонта в здании Военного суда, передает корреспондент "Газеты.uz".

Осужденный не признал свою вину. Семья Кадыра Юсупова со ссылкой на адвоката Аллана Пашковского сообщила "Газете.uz" о намерении обжаловать приговор в кассационном или апелляционном порядке.



Военный суд начал рассматривать дело Кадыра Юсупова 24 июня 2019 года. До этого пять судебных заседаний переносились из-за неготовности государственного обвинителя.

В сообщении пресс-службы Верховного суда Узбекистана отмечается: "В ходе закрытого судебного процесса, проходившего несколько месяцев, заслушаны и проанализированы показания подсудимого и свидетелей. Дана оценка доказательствам, собранным Следственным управлением СГБ, проверены доводы подсудимого".

При определении меры наказания подсудимому суд основывался на принципах гуманизма и справедливости, закрепленных в Конституции и уголовном законодательстве. Во внимание приняты такие смягчающие и отягчающие обстоятельства, как особенность и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого и его семейное положение, говорится в сообщении.

Кадыр Юсупов - бывший сотрудник Министерства иностранных дел. В разные годы работал в посольствах Узбекистана в Австрии, Великобритании, Судана, странах Ближнего Востока, а также в постоянном представительстве страны при ООН и ОБСЕ.

В 2009 году вернулся из Вены в Ташкент в связи с окончанием служебных полномочий. С этого момента его деятельность в МИДе завершилась. Родственники утверждают, что последние 10 лет Кадыр Юсупов работал в частном секторе, не имея доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.

3 декабря 2018 года СМИ, в том числе "Газета.uz", сообщили о 67-летнем мужчине, который упал на рельсы на станции метро "Пушкинская" в Ташкенте. Этим мужчиной был Кадыр Юсупов. По словам его сына Темура Юсупова, это было попыткой суицида из-за сложного психологического состояния.

"Газета.uz" до вынесения приговора побеседовала с сыном Кадыра Юсупова. Подробности мы опубликуем позже.