 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 08.01.2020
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Эмиль Гимранов утвержден главой UZINFOCOM
22:08 09.01.2020

Гендиректором Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM утвержден Эмиль Гимранов.

Эмиль Илдарович Гимранов 9 января назначен генеральным директором Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM, сообщается на сайте компании.
С 5 июля прошлого года был исполняющим обязанности гендиректора. Ранее на должности заместителя гендиректора UZINFOCOM отвечал за работу центра обработки данных электронного правительства, техническое обеспечение проектов и служб информационной безопасности.
Единый интегратор был преобразован в августе 2017 года из центра UZINFOCOM, созданного для реализации IT-проектов для правительства и государственных органов. В настоящее время компания администрирует такие проекты, как Единый портал интерактивных госуслуг, Виртуальная приемная президента, Правительственный портал Узбекистана, Единая площадка общественных инициатив, Образовательная сеть ZiyoNET и другие.

В мае 2019 года государственная доля в уставном капитале UZINFOCOM была увеличена до 51%, а впоследствии передана в уставной капитал государственного мобильного оператора UMS (ныне - Mobiuz). 49% принадлежит иностранной компании WHIRL.
В четверг на совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил увеличить число пользователей электронными госуслугами до конца 2020 года минимум в 5 раз, а к 2025 году полностью перейти на электронное оказание госуслуг.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578596880
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