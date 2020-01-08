Эмиль Гимранов утвержден главой UZINFOCOM

22:08 09.01.2020

Гендиректором Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM утвержден Эмиль Гимранов.



Эмиль Илдарович Гимранов 9 января назначен генеральным директором Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM, сообщается на сайте компании.

С 5 июля прошлого года был исполняющим обязанности гендиректора. Ранее на должности заместителя гендиректора UZINFOCOM отвечал за работу центра обработки данных электронного правительства, техническое обеспечение проектов и служб информационной безопасности.

Единый интегратор был преобразован в августе 2017 года из центра UZINFOCOM, созданного для реализации IT-проектов для правительства и государственных органов. В настоящее время компания администрирует такие проекты, как Единый портал интерактивных госуслуг, Виртуальная приемная президента, Правительственный портал Узбекистана, Единая площадка общественных инициатив, Образовательная сеть ZiyoNET и другие.



В мае 2019 года государственная доля в уставном капитале UZINFOCOM была увеличена до 51%, а впоследствии передана в уставной капитал государственного мобильного оператора UMS (ныне - Mobiuz). 49% принадлежит иностранной компании WHIRL.

В четверг на совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил увеличить число пользователей электронными госуслугами до конца 2020 года минимум в 5 раз, а к 2025 году полностью перейти на электронное оказание госуслуг.