Хаджимба передумал (кто ему позвонил?) уходить в отставку и грозит ввести ЧП в Абхазии

23:21 09.01.2020

Лидер Абхазии отказался уходить в отставку, несмотря на призыв местного парламента

Накануне в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции



Глава Абхазии Рауль Хаджимба остается на своем посту несмотря на требования оппозиции о его отставке.

Напомним, ранее парламент республики принял постановление с призывом к Хаджимбе добровольно сложить полномочия президента для стабилизации обстановки в стране.

В четверг, 9 января, в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции.

Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме



Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.



Лидер Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

Рауль Хаджимба подчеркнул, что силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы



Лидер Абхазии Рауль Хаджимба не исключил возможности введения в стране чрезвычайного положения из-за обострившейся ситуации в Сухуме. Уточняется, что президент призвал жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Хаджимба подчеркнул, что силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

- Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы, - говорится в официальном сообщении.

Хаджимба отметил, что "подобное развитие событий уже обговорили на Совете безопасности".

При этом политик призвал "в этой непростой ситуации не ставить под угрозу существование государства", пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики. Толчком к быстрому развитию ситуации послужил митинг оппозиции приуроченный к заседанию суда, на котором должны были рассмотреть итоги выборов.

Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме



Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.



Виктория ИВАШЕЧКИНА