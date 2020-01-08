 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 09.01.2020
23:21  Хаджимба передумал (кто ему позвонил?) уходить в отставку и грозит ввести ЧП в Абхазии
22:08  Эмиль Гимранов утвержден главой UZINFOCOM
22:06  Ташкент. Экс-дипломат Кадыр Юсупов осужден на 5,5 лет
22:00  Парламент Абхазии отправил в отставку президента Хаджимбу
21:17  Почему и как Пекин дистанцируется от ирано-американского противостояния, - В.Павленко
21:13  Иран и США: много шума и... ничего, - А.Леонков
20:39  В Стамбуле Эрдоган и Путин ведут себя как слаженная пара, - Libеration

20:25  Обвиненная в коррупции Богатейшая женщина Африки получила гражданство РФ. Дарига, Динара - добро пожаловать!
20:22  Амер-спецы уверяют, что украинский Boeing был сбит Ираном российской ракетой "Тор"
20:17  Иранские муллы трусливо похоронили своего "мученика" и притихли, - Le Monde
18:12  Герой Касем и убийца Дональд, - Шамиль Султанов
17:37  Протестующие в Абхазии захватили президентский дворец. Даешь "мандариновую революцию"!
15:56  За что в Узбе беспрерывно судят Г.Каримову? Опасный свидетель
15:42  Среди статуй. Первый КырПрезидент Аскар Акаев пышно справил юбилей в московской галерее Церетели
15:39  Все "шито-крыто". К итогам узбекских псевдо-выборов
14:55  Китай запретил иностранные учебники в школах
13:44  В Бишкеке избили главного редактора сайта FactCheck Болота Темирова
10:25  Кто же сбил украинский самолет в Иране? - Регнум
10:00  Что делать? У Казправительства закончились государственные программы, - П.Своик
09:42  Известного тадж-радикала Мулло Садриддина посадили на 12 лет
09:21  Связь рухнувшего украинского самолета с диспетчерами странно оборвалась. Амеры применяли тех-новинки?
09:10  Умер корифей казахской филологии академик Умирзак Айтбаев
09:05  США vs Иран: сколько будет стоить нефть?
08:59  УзбСуд признал решение избиркома недействительным. Итоги выборов в Чиланзорском районе Ташкента аннулированы (торжество витринной демократизации)
08:56  Ближневосточный шанс России. Как новый кризис в регионе повысит геополитический вес Москвы, - С.Строкань
08:50  Разожглись миром. Вместо войны Дональд Трамп объявил Ирану новые санкции, - "Къ"
08:46  Трамп ищет в Иране пробирку Хусейна? - А.Рискин
08:44  Сдриснувшие аятоллы сами предупредили о времени и месте их ответных "ударов", - CNN
08:42  Кризис вокруг Ирана пошел по военному сценарию, - И.Субботин
06:45  Убийство генерала Сулеймани – следствие всего стиля руководства Трампа, - Н.Бобкин
01:43  "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" возглавила Бота Акбаева
01:00  Мы – за свободу против тоталитаризма! - М.Хазин
00:30  Более 70 Кырдепутатов предоставили недостоверные сведения о доходах, либо вовсе не предоставили, - Генпрокуратура КР
00:26  Незаживающий Иран: будущее Ближнего Востока определят избиратели Трампа
00:22  Косорылая "дружба". Путин и Эрдоган с трудом скрывали напряжение на открытии "Турецкого потока", - "МК"
00:19  КырГКНБ: Руководители рудника "Солтон Сары" нелегально торговали золотой рудой
00:07  Кто убедил Трампа убить военного стратега Ирана, - Вл.Овчинский
Среда, 08.01.2020
23:48  Что убило украинский "Боинг"? Три версии, - А.Коц
17:07  Спецоперация в Кой-Таше. Отставки руководителей КырМВД и ГКНБ не будет? - "ВБ"
16:47  Убийство Сулеймани: причины и последствия, - С.Таскаева
16:16  Продвижение к многополярному устройству мира начинается с Ирака. В мире что-то меняется.., - Л.Савин
16:12  США могут получить в Ираке кровавую баню, - С.Багдасаров
14:06  Тегеран ответил. Удастся ли избежать большой войны? - А.Яшлавский
12:38  АО "Узбекнефтегаз" возглавил Мехриддин Абдуллаев
12:20  Суд по делу Гульнары Каримовой начался в Ташкенте
12:13  Таджикистан и Узбекистан так и не подписали протокол об окончательной демаркации и делимитации границы
12:08  Объявлены итоги узбвыборов: УзЛиДеП - 53, "Миллий тикланиш" - 36, "Адолат" - 24, НДПУ - 22, Эко-партия - 15
11:41  Заместителем МВД Узбекистана по войскам и ГУИН назначен генерал Мирзарахимов
11:28  Трамп доигрался: Иран уже к лету будет с ядерной бомбой, - "СП"
11:11  В Киргизии второй месяц не работает государство-образующее предприятие "Кумтор"
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Хаджимба передумал (кто ему позвонил?) уходить в отставку и грозит ввести ЧП в Абхазии
23:21 09.01.2020

Лидер Абхазии отказался уходить в отставку, несмотря на призыв местного парламента
Накануне в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции

Глава Абхазии Рауль Хаджимба остается на своем посту несмотря на требования оппозиции о его отставке.
Напомним, ранее парламент республики принял постановление с призывом к Хаджимбе добровольно сложить полномочия президента для стабилизации обстановки в стране.
В четверг, 9 января, в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции.
Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме

Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.

Лидер Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Рауль Хаджимба подчеркнул, что силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы

Лидер Абхазии Рауль Хаджимба не исключил возможности введения в стране чрезвычайного положения из-за обострившейся ситуации в Сухуме. Уточняется, что президент призвал жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.
Хаджимба подчеркнул, что силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.
- Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы, - говорится в официальном сообщении.
Хаджимба отметил, что "подобное развитие событий уже обговорили на Совете безопасности".
При этом политик призвал "в этой непростой ситуации не ставить под угрозу существование государства", пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики. Толчком к быстрому развитию ситуации послужил митинг оппозиции приуроченный к заседанию суда, на котором должны были рассмотреть итоги выборов.
Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме

Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.

Виктория ИВАШЕЧКИНА

Источник - KP.RU
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578601260
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