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|Обнародована сумма Большого Узбеко-японского уранового контракта - $1 лярд!
00:11 10.01.2020
Узбекистан поставит Японии уран на $1 млрд
НГМК в течение семи лет поставит японским компаниям уран на сумму свыше 1 млрд долларов.
Узбекистан в течение 2023−2030 годов поставит Японии уран на общую сумму более, чем 1 млрд долларов, следует из постановления президента от 28 декабря.
Долгосрочные контракты на поставку урана подписаны Навоийским горно-металлургическим комбинатом с компанией Marubeni на 510,1 млн долларов и с Itochu - на 636,4 млн долларов.
Объемы поставок в документе не указываются.
В сентябре 2017 года Узбекистан договорился о семилетних поставках американской Nukem уранового концентрата на 300 млн долларов. В январе прошлого года подписан долгосрочный контракт на поставку урана в Индию.