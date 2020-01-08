Обнародована сумма Большого Узбеко-японского уранового контракта - $1 лярд!

00:11 10.01.2020

Узбекистан поставит Японии уран на $1 млрд

НГМК в течение семи лет поставит японским компаниям уран на сумму свыше 1 млрд долларов.



Узбекистан в течение 2023−2030 годов поставит Японии уран на общую сумму более, чем 1 млрд долларов, следует из постановления президента от 28 декабря.

Долгосрочные контракты на поставку урана подписаны Навоийским горно-металлургическим комбинатом с компанией Marubeni на 510,1 млн долларов и с Itochu - на 636,4 млн долларов.

Объемы поставок в документе не указываются.

В сентябре 2017 года Узбекистан договорился о семилетних поставках американской Nukem уранового концентрата на 300 млн долларов. В январе прошлого года подписан долгосрочный контракт на поставку урана в Индию.