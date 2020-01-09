Аятоллы и Трамп. Кто кому утер нос? - А.Иванов

01:32 10.01.2020

Смачная пощечина вчерашнему гегемону



Алексей Иванов

9.01.2020



Трамповского обращения к нации ждали много часов. Его откладывали раз за разом. Аналитики видели в долгой подготовке изобилие скрытых смыслов, телеведущий Владимир Соловьев в Telegram мрачно предрекал большую войну сразу после выступления Трампа.

По итогам девятиминутного спича президента США отечественные фанаты Трампуши затянули новую/старую песню о бизнесмене-прагматике. У конспирологов популярна версия договорняка.

А если в целом, проще некуда. Самоуверенный гопарь со всеми его понтами теряется от трезвой, хладнокровной ответки. Происходит разрыв шаблона. Наезд сливается сам собой, что зачастую влечет разрушительные последствия для статуса гопаря как первого пацана на районе. Классический ведь сюжет.

Контртеррористическая операция КСИР (а она по факту именно контртеррористическая) стала этой самой ответкой. Респект Ирану. Пример для других. Оказывается, "так тоже можно".



"Гегемон дал деру, но с гордо поднятым флагом наперевес", - кратко прокомментировала речь американского президента член Союза писателей России Лаура Цаголова.

"Заявление Трампа по Ирану. Первый известный мне случай в американской истории: США "проглотили" массированный удар по их военной базе. Трамп не будет отвечать. Или президент уникален. Или Соединенные Штаты уже не те", - написал глава Комитета ГД по науке и образованию Вячеслав Никонов.

"Очевидно, следующим шагом будет давление на американцев, вследствие чего американцы будут сокращать свое присутствие на Ближнем Востоке, а, возможно, и уйдут из многих стран, чего добиваются и Ирак, и Сирия, и Афганистан", - сказал РИА Новости зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

"Смачная пощечина. Иран снова доказал, что недооценивать его - большая ошибка. Разумеется, история на этом не заканчивается. Стороны будут постоянно прощупывать друг друга. Провоцировать. Однако сегодня война, скорее всего, не начнется. И на том спасибо", - говорит спецкор Федерального агентства новостей Аббас Джума.

Журналист Андрей Медведев: "Вот те, кто пишут про беззубый ответ Ирана, про "договорняк", кажется, не вполне понимают, что случилось сегодня ночью. Ракетами ударили по американской базе. Иран ударил. Региональный игрок, неядерное государство. Ракетами по американцам. Иран, живущий под санкциями, страна-изгой. А американцы утерлись. Потому что Трамп вышел, пообещал санкциии, поугрожал и ушел. Короче, "чижика съел". Вы себе представьте подобную ситуацию лет двадцать назад. 1999/2000 год и вот типа Иран наносит удар ракетами по американской военной базе. Как скоро В-52 появились бы в небе над Тегераном? Напомнить, как оно было 20 лет назад в Югославии? Как НАТО стаей накинулось на сербов? А сейчас, похоже да, Тегеран косвенно предупредил об ударе. Ну так, понятен подход: воевать можно, но не хотелось бы. Лучше обойтись без этого. Однако сам факт. Тегеран предупредил Вашингтон что разок бахнет. И бахнул. А в США пообещали люто наказать. Но потом. Если это не новая многополярная реальность, тогда что это? И не факт, что американцы не ответят. Будут качать Иран изнутри скорее всего. Там есть кого, и понятно как. Но все равно. Пендель вчерашнему гегемону от Ирана это хоть с договорняком, хоть без него, остается пенделем".