Выборы на Тайване не сулят Пекину ничего хорошего, - В.Скосырев

08:53 10.01.2020

Предпочтительный для Китая претендент теряет очки

Владимир Скосырев



10.01.2020



Действующий президент Тайваня Цай Инвэнь категорически отвергает формулу "одна страна – две системы".



В субботу Тайвань изберет президента и депутатов парламента. В схватке лидируют два кандидата: претендующая на второй срок нынешняя глава острова Цай Инвэнь и представитель оппозиционной партии Гоминьдан Хань Гоюй. Как это обычно бывает на Тайване, главной темой кампании стали отношения с КНР. На руку Цай, решительно отвергающей формулу воссоединения, предложенную Пекином, сыграли массовые демонстрации в соседнем Гонконге.

Впервые прямые выборы президента на острове прошли в 1996 году. Они стали кульминацией длительной борьбы против авторитарного режима Гоминьдана, который правил Китаем до 1949 года. Глава режима Гоминьдана Чан Кайши и его сторонники были вынуждены бежать на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами.

Но сегодня расстановка сил на острове совершенно иная, чем в 1996 году. Кандидат от Гоминьдана Хань выступает за более тесные связи с Китаем. По его мнению, только таким путем можно обеспечить безопасность и процветание Тайваня.



А Демократическая прогрессивная партия (ДПП) действующего президента Цай ратует за более жесткий курс. Она не провозглашает своей целью независимость, поскольку Пекин предупредил, что против сепаратистов он может применить военную силу. Однако Цай категорически отвергает формулу "одна страна – две системы", с помощью которой, как заявляют в Пекине, нужно решить проблему воссоединения. Именно эта формула послужила основой соглашения между Лондоном и Пекином о передаче Гонконга Китаю.



ДПП во время предвыборной кампании распространила видеоматериал, где демократические устои Тайваня сравниваются с тем, что творится в Гонконге. "В нескольких сотнях миль отсюда молодые люди проливают кровь и слезы, защищая свободу", – написала Цай в этом обращении к избирателям.

Идея высокой степени автономии, которую Китай предлагал Тайваню, никогда не пользовалась там популярностью. И ее популярность, пишет пресса на острове, еще больше упала на фоне протестов в Гонконге.

Причем Хань, соперник президента, тоже не приемлет модель "одна страна – две системы". Хань жаловался, что клеветники изображают его как марионетку Китая. "Бессовестные лжецы изображают меня то черным, то красным, то желтым. Я надеюсь, что тайваньский народ разглядит эти бесчестные уловки и примет рациональное решение", – воззвал Хань.



Агентство Reuters передало содержание разговора его корреспондента с чиновником в КНР, поддерживающим связи со старшими командирами Народно-освободительной армии. По словам чиновника, протесты в Гонконге "увеличили препятствия к возвращению Тайваня. События в Гонконге пугают Тайвань".

Китай заявляет, что не вмешивается в выборы на Тайване. Но он отнюдь не безучастен. Неслучайно новый китайский авианосец "Шаньдун" за два месяца дважды проплыл через Тайваньский пролив. Последний раз это случилось в декабре. Китайские военные самолеты также неоднократно совершали рейды вокруг острова.

США, главный поставщик вооружений Тайваню, заявили, что обеспокоены попытками Китая повлиять на выборы. На это директор Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны КНР Чжоу Бо отреагировал так: Китай, конечно, хочет разрешить вопрос Тайваня мирным путем. Но он не может равнодушно наблюдать за попытками Тайваня отдалиться от Китая. Соединенным Штатам следует принять во внимание это предупреждение.



В беседе с "НГ" заместитель директора ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Александр Ломанов отметил: "События на Тайване и в Гонконге оказались тесно связанными. Ровно год назад перспективы победы Цай Инвэнь были крайне невысокими. Правящая Демократическая прогрессивная партия потерпела поражение на местных выборах. Причина в том, что ДПП не добилась успехов в экономике и управлении островом. Разочарование избирателей стало очень заметным. Но после того как начались волнения в Гонконге, настроение изменилось. Цай Инвэнь удалось использовать нестабильность в Гонконге, чтобы изменить главную тему предвыборной кампании. Вместо экономики и развития ею стали отношения с Китаем. Более того, была развернута охота на ведьм. Под ними подразумевались какие-то скрытые агенты материкового Китая. Парламентарии даже подготовили закон о подрывной деятельности.



Это означает, что демократия будет сильно ограничена для тех, кто проповедует неправильные взгляды и тех, кого могут обвинить в связях с материковым Китаем. Как бы то ни было, сообщения об инфильтрации с материка стали большим плюсом для Цай, так что перспективы ее победы очень велики, полагает эксперт.

Нельзя сказать, чтобы это очень радовало тайваньцев. Они сознают, что экономическое развитие острова без партнерства с материком невозможно. Но поскольку сейчас сильнее всего звучит лозунг спасения демократии от угрозы с материка, кандидат от Гоминьдана попал в незавидное положение.



"Дальнейший прогноз очень простой. Если ДПП, получив власть, следующие четыре года будет заниматься проблемами острова и прекратит ожесточенную полемику, то сохранится шаткое положение дел, но ничего плохого не произойдет. Правда, неизвестно, как поведут себя США. Ведь раньше они не были так сильно заинтересованы в использовании тайваньской карты для давления на материк. А Дональд Трамп скорее всего будет подзуживать тайваньский политический класс к противостоянию с материком", – заключил Ломанов.