Boeing в Иране был сбит ракетой - канадский премьер Трюдо

08:54 10.01.2020

Премьер-министр Канады: Boeing в Иране был сбит ракетой. Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что в лайнер случайно попал снаряд ПВО.



Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.



Boeing 737 рейсом Тегеран - Борисполь потерпел крушение ночью 8 января вскоре после вылета. Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Говорит Москва