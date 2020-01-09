Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии. Шли бы вы...

09:57 10.01.2020

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, Ранее с такой инициативой выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

В официальном заявлении ЛНА говорится, что она приветствует инициативу президента "дружественного государства" Владимира Путина по достижению стабильности в Ливии, что "также является целью и желанием вооруженных сил". Тем не менее армия намерена продолжить борьбу с "террористическими группировками", которые при помощи "некоторых государств и правительств" захватили ливийскую столицу Триполи. Согласно заявлению, достижение стабильности в Ливии возможно только в случае разоружения сил, воющих с ЛНА.

При этом в заявлении не упоминается участие Турции в предложении о прекращении огня.



В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, "объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами" для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров. Практически сразу Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под управлением Файеза Сарраджа приняло это предложение. Ответа армии пришлось ждать сутки.

С 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой по территориальному принципу. Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС. Восток - вотчина ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. Еще летом ЛНА обвинила Турцию в военной поддержке ПНС, была объявлена всеобщая мобилизация для "противостояния турецкой угрозе". В конце ноября Анкара и Триполи подписали Соглашение о военном сотрудничестве и Меморандум о делимитации морских границ, а в январе турецкий парламент одобрил по просьбе Триполи отправку в Ливию военных для поддержки ПНС.



С апреля фельдмаршал Хафтар ведет наступление на Триполи под предлогом борьбы с террористами и обвиняет Анкару в их поддержке. При этом ЛНА связывают тесные связи с Россией. Москва заявляет о контактах со всеми сторонами ливийского конфликта. Силам ЛНА нет смысла сейчас принимать предложение о прекращении огня с учетом того, что именно на этой неделе они достигли существенных успехов. В частности, был взят город Сирт, который с 2016 года контролировало ПНС.

О развитии кризиса в регионе - в материале "Ъ" "Турция углубляется в ливийский конфликт".

Марианна Беленькая