В Великобритании произошел "Мегсит". Принц Гарри и принцесса полукровка бросают бабу Лизу

10:00 10.01.2020

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских обязанностей



Британская монархия переживает грандиозный скандал: внук королевы Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что больше не намерены выполнять обязанности старших членов королевской семьи. Причем сделали это не посоветовавшись с бабушкой. Их решение отказаться от королевских обязанностей, но сохранить титул и ряд привилегий уже спровоцировало общественную дискуссию о финансировании и будущем британской королевской семьи.

То, что британский таблоид The Sun называет началом "гражданской войны в королевской семье" и "Мегситом" (по аналогии с "Брекситом"), случилось в среду вечером. Вернувшись из шестинедельной поездки в Канаду и пропустив празднование Рождества с королевским семейством, принц Гарри и его жена, бывшая американская актриса Меган Маркл, объявили: "После многих месяцев размышлений и обсуждений мы приняли решение в этом году начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри этого института монархии".

Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать ее величество королеву",- говорится в заявлении супружеской пары в Instagram.



Герцог и герцогиня Сассекские (такой титул Гарри и Меган получили после бракосочетания в прошлом году) намерены жить поочередно "в Великобритании и в Северной Америке", создать собственную благотворительную организацию и "воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден".

Реакция королевы появилась лишь несколько часов спустя и могла показаться крайне сдержанной. "Мы понимаем их желание выбрать иной подход, но это сложные проблемы, проработка которых займет время",- отмечается в официальном заявлении Букингемского дворца. Однако источники, близкие к королевской семье, используют совсем другие эпитеты: журналисты пишут о "шоке", "разочаровании", "возмущении" и "заговоре", ведь в многочисленной семье узнали о решении пары "из телевизора", а не от них самих. "Королева глубоко опечалена",- сообщает источник таблоида The Sun.

"Все вокруг делали все возможное для них: они получили свадьбу, какую хотели, дом, какой хотели, офис, какой хотели, деньги, какие хотели, сотрудников, каких хотели… И все в семье их поддерживали. Что им еще надо было?" - возмутился в беседе с газетой Daily Mail один из сотрудников в окружении королевской семьи.



Во время рождественского обращения королевы Елизаветы II у нее на столе присутствовали фотографии всех ближайших родственников. Кроме принца Гарри и Меган Маркл.

Фото: Getty Images

Действительно, для многих британцев объявление принца Гарри и его супруги стало естественным продолжением череды скандалов, вспыхивавших вокруг пары. Так, в прессу то и дело просачивалась информация о том, как стремительно герцогиня увольняла прислугу, какие плохие у нее отношения с собственной семьей и как легко пара нарушала королевские традиции. Например, отказавшись рожать в роддоме и показывать публике первенца сразу после рождения, а также съехав от старшего брата, принца Уильяма и его супруги Кейт, из Кенсингтонского дворца в усадьбу Фрогмор хаус в графстве Беркшир. При этом принц Гарри, сын погибшей принцессы Дианы, не раз давал понять, что тяготится своими обязанностями. Британские СМИ он обвинил в настоящей травле своей супруги, да та и сама не скрывала своего недовольства журналистами.

С точки зрения престолонаследия "отставка" принца Гарри с супругой кардинально не меняет ситуации. Первый в очереди на престол сегодня старший сын Елизаветы II, 71-летний принц Чарльз. Однако куда более вероятным эксперты называют сценарий, при котором корону унаследует его сын принц Уильям. Следующие в очереди - трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и лишь шестое место занимает принц Гарри. Его сын Арчи, соответственно, седьмой в линии престолонаследия.

А вот по репутации британской монархии объявление герцогов Сассекских может нанести тяжелый удар.

СМИ уже активно обсуждают, что герцоги Сассекские говорят о стремлении к финансовой независимости, но при этом не намерены отказываться от усадьбы Фрогмор хаус (недавний ремонт обошелся налогоплательщикам в £2,4 млн) и охраны (£650 тыс. в год).

Хотя получать зарплату супруги до сих пор не имели права, бедственным их финансовое положение назвать нельзя. Сколько именно средств они получали из бюджета страны (через так называемый фонд суверена, из которого финансируется королевская семья), неизвестно, так как от уплаты налогов они были освобождены. Но известно, что основной источник доходов принца - это проценты трастового фонда, унаследованного от королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Собственный капитал его жены оценивается примерно в £4 млн. Теперь, как предполагают эксперты, пара сможет выступать в качестве приглашенных спикеров, участвовать в телешоу, написать книгу, вести свой блог, зарабатывать на рекламе и продаже сувенирной продукции. "Вернут ли они в бюджет истраченные средства?", "Они собираются жить как простые люди… Точнее, как простые богачи за высокими заборами", иронизируют подписчики в комментариях к официальному аккаунту супругов в Instagram.

Во сколько обходятся подданным современные монархи

Специалисты по британской монархии между тем называют решение "беспрецедентным": принц Гарри и его супруга были для многих символом обновленной, современной монархии - и раз они решили "выйти в отставку", это свидетельствует о внутреннем кризисе всего института. При этом паре едва ли удастся избежать внимания папарацци, особенно когда королем Великобритании станет принц Уильям. BBC цитирует бывшего пресс-секретаря Букингемского дворца Дики Эрбайтера, который сравнил письмо принца Гарри с отречением от престола Эдуарда VIII (его история была экранизирована, например, в художественном фильме Тома Хупера "Король говорит"). "Проблема в том, что они не работали на себя, они работали на семью. И делать объявления такого рода от себя лично, не посоветовавшись ни с кем,- это крайне странно и необычно для королевской семьи",- говорит королевский биограф Пенни Джуниор.

Галина Дудина

"Коммерсантъ" от 09.01.2020,