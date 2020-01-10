Горит ухтинский нефтепровод "Лукойла". Сколько можно тырить и "экономить"?

10:19 10.01.2020

Горящий нефтезавод "Лукойла": можно ли было избежать ЧП?



На нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте, где произошел крупный пожар, и до ЧП неоднократно выявлялись нарушения.

Компания "Лукойл" миллиардера Вагита Алекперова не в первый раз попадает в медиаповестку страны в негативном ключе - в ноябре 2019 года в одной из шахт "Лукойл-Коми" случилось задымление и погибли несколько рабочих, а 9 января 2020 года загорелся нефтеперерабатывающий завод ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка". ИА REGNUM проанализировало ситуацию на предприятии в Ухте и выяснило, что далеко не все из почти 30 проверок надзорных ведомств для предприятия завершались без выявленных нарушений.



Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка". Ухта



9 января 2020 года в 16:55 на пульт дежурного поступили сведения о пожаре на улице Заводская, 11 в Ухте, на нефтеперерабатывающем заводе ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". На месте пожару был присвоен третий ранг. Площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м, но позднее ее снизили до 700 кв. м. В 23:20 горение было локализовано, а в 00:07 полностью ликвидировано. К тушению и ликвидации последствий пожара привлекали 104 человека и 19 единиц техники.

О пострадавших в день инцидента ГУ МЧС по Коми не сообщало, а в следственном управлении по Коми добавили, что данные уточняются, идет доследственная проверка. На 10 января 2020 года известно, что возгорание нефтепродуктов произошло при производстве работ, и есть сведения как минимум об одном пострадавшем.

По предварительной информации, пожару на заводе предшествовали два хлопка, после чего на установке гидродепарафинизации дизельного топлива произошло возгорание.



Нефтеперерарабатывающее предприятие "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". До пожара

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на НПЗ в Ухте



Напомним, 24 ноября 2019 года на нефтешахтном производственном предприятии "Яреганефть", которое как обособленное подразделение также входит в состав ООО "Лукойл-Коми", возникло задымление. Под землей на тот момент находилось несколько десятков человек. По имеющимся данным, в итоге два человека погибли и двое пострадали. Тогда выяснилось, что компании неоднократно в суде напоминали, что есть "существенная угроза охраняемым общественным отношениям, жизни и здоровью людей", которая "заключается в пренебрежительном отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" к исполнению своих публично-правовых обязанностей".

ЧП в шахте: при чем тут миллиардер Алекперов и чем пренебрег "Лукойл-Коми"?

О заводе

ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка", как и ООО "Лукойл-Коми", входит в группу "Лукойл" Вагита Алекперова. На сайте группы отмечается, что ухтинская компания - "крупное предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе, старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод".



Актив вошел в состав группы в 1999 году. Ухтинский НПЗ - это ключевое имущество ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка". Свою историю завод ведет с 1934 года.



Компания учреждена путем преобразования одноименного ОАО и ООО "Лукойл-Ухта" (ликвидировано в 2014 году) в апреле 2008 года. Уставный капитал - 40 316 796,92 рубля, единственный владелец - ПАО "Нефтяная компания "Лукойл", директор с февраля 2017 года - Алексей Иванов.

Правопредшественник ООО в статусе ОАО был создан в феврале 1994 года, последним его директором был Николай Дегтерев (с 2013 года - соучредитель одного из ТСЖ города Перми).

О нарушениях



По данным единой базы проверок Генпрокуратуры РФ, в отношении ООО было проведено 29 плановых и внеплановых проверок. Без нарушений не обошлось.

Так, к примеру, в сентябре 2019 года Печорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проверило здания на Заводской в Ухте и выявило, что в положении о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда нет "порядка проведения обучения и проверки знаний работников", "порядка идентификации опасностей и оценки риска возникновения аварий", а в "отношении расположенных на одном земельном участке или на смежных земельных участках двух и более объектов, для которых установлены различные сроки действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах", не разрабатывается единый план мероприятий, а также "положение о системе управления промышленной безопасностью содержит недостоверные сведения в части перечня опасных производственных объектов, на которые распространяется действие системы управления промышленной безопасностью". Данные претензии надзорные ведомства заявляли компании не единожды.

Это же управление летом 2018 года провело выездную проверку "по вопросу соответствия выполняемых обществом работ и применяемых строительных материалов требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации при строительстве объекта капитального строительства: "Строительство блока производства серы №2 установки ГДС-850 в ООО "Лукойл-УНП", расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская". Было установлено, что общество "в момент проведения проверки фактически выполняло строительно-монтажные работы, не соответствующие линейному графику производства работ, периоду и наименованию работ, указанным в пункте 1 программы проведения проверок".

Также управление Роспотребнадзора в октябре 2018 года при проверке обнаружило, что не разработаны и не согласованы с отделом ведомства в Ухте "контрольные уровни воздействия радиационных факторов", а "к работе с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) рентгеновскими дефектоскопами, допущены лица", не прошедшие обучение по правилам работы с рентгеновскими дефектоскопами. Помимо этого, ведомство выявило, что "не проводятся дезинсекционные мероприятия в производственных помещениях", "не обеспечено проведение очистки вентиляционных систем, проемов и поверхностей окон от пыли и копоти с периодичностью не реже одного раза в три месяца", "не принимаются меры по максимальному ограничению числа лиц, которые могут подвергнуться воздействию канцерогенных факторов".

А ГУ МЧС России по Республике Коми в октябре 2017 года после проверки отмечало "необеспечение безопасности людей", а также, что в здании заводоуправления допускается эксплуатация розеток с повреждениями, некоторые помещения не были обеспечены "автоматической установкой пожарной сигнализации" и многое другое.



Были к компании вопросы и по линии экологии: "по результатам производственного контроля за качеством очищенной сточной воды в 2016 году осуществлен сброс сточной воды после очистки, не соответствующей требованиям по микробиологическим показателям", в тот же период "не обеспечено соблюдение нормативов допустимого сброса веществ в водный объект - р. Ухта на рассеивающем выпуске по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям".

О причинах последнего ЧП станет известно после завершения расследования. По факту инцидента проверку проводит в том числе и прокуратура Коми.

10 января 2020

Анастасия Степанова