 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жака-Орук. Опять камнеметный инцидент на границе. Послу Таджикистана вручена нота протеста МИД Киргизии
11:02 10.01.2020

10 января 2020, Бишкек - Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане Сухроб Олимзода вызван в МИД КР. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По данным 24.kg, дипломату вручена нота протеста в связи с инцидентом, который произошел на кыргызско-таджикской границе в ночь на 10 января.
По данным Пограничной службы КР, сегодня ночью в местности Жака-Орук граждане Таджикистана закидали камнями автомашину в местности Кочо-Карын. Машина ехала из Баткена в село Кок-Таш. Около 02.40 таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе с сотрудниками милиции выдвинулись на место событий, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего ружья.

9 января днем жители Кок-Таша заявили, что граждане РТ пытались поджечь дом их односельчанина.
В Пограничных войсках ГКНБ РТ ранее озвучили свою версию событий.
Сейчас обстановка стабилизировалась. Однако утром всех кыргызстанцев, проживающих в местности Дахма, эвакуировали.

Источник - 24.kg,
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