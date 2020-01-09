Дильер Хакимов стал главой миссии Узбекистана при НАТО

12:00 10.01.2020

Посол Узбекистана в странах Бенилюкс и глава миссии страны при ЕС стал также главой миссии Узбекистана при НАТО. Он вручил верительные грамоты генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.



Глава миссии Узбекистана при НАТО Дильер Хакимов 9 января в Брюсселе вручил верительные грамоты генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений между Узбекистаном и НАТО, в частности, в сфере военного образования, а также усилия международного сообщества по обеспечению стабильности и безопасности в Афганистане.

Йенс Столтенберг особо отметил развитие регионального сотрудничества в Центральной Азии и приветствовал роль Узбекистана в вопросах урегулирование афганского конфликта.

Дильер Хакимов является послом Узбекистана в странах Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) и главой миссии Узбекистана при Европейском союзе.