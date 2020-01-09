Обыск в администрации президента Южной Кореи. Кто крышевал господина Хо?

12:27 10.01.2020

Обыск провели в президентской администрации Южной Кореи



Прокуратура Южной Кореи подозревает членов правительства во вмешательстве в выборы мэра города Ульсан. В рамках расследования правоохранители провели обыск в канцелярии секретаря президента по вопросам автономного развития региональных правительств, передает Tengrinews.kz со ссылкой агентство Ренхап.



Как сообщает агентство, прокуратура и оппозиция считают, что канцелярия секретаря подготовила предвыборные обещания нынешнего мэра Ульсана Сон Чхоль Хо, связанные со строительством в городе государственной больницы, а затем помогала их выполнять.Сон Чхоль Хо был кандидатом в мэры от правящей Демократической партии и является сторонником президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.



Также существуют подозрения, что администрация президента повлияла на расследование обвинений в коррупции в отношении бывшего мэра Ульсана Ким Ги Хена перед выборами в 2018 году, что помогло Сон Чхоль Хо выиграть.