Латвия сняла территориальные претензии к России. Можно спать спокойно...

12:30 10.01.2020

Рига не намерена больше поднимать вопрос о границе



Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Рига не собирается предъявлять территориальные претензии к Москве по примеру Таллина. По его словам, вопрос по принадлежности Пыталовского района на западе Псковской области.



Ринкевичс подчеркнул, что Латвия и Россия ратифицировали договор о границе, и все работы по демаркации завершены. Поэтому заново поднимать дискуссию по этой теме стороны не планируют.



"[Россия и Латвия] обменялись официальными нотами о признании границы не только юридически, но и технически", - цитирует министра "Sputnik Латвия".

Согласно Рижскому договору от 11 августа 1920 года РСФСР передала Латвиийской республике большую часть Островского уезда и Пыталово, которое в составе Латвии было переименовано в Абрене. В начале 1992 года с получением независимости Латвия заявила о непризнании "аннексии Абрене". По этой причине в течение более 15 лет стороны не могли подписать пограничный договор.

В 2007 году Латвия сняла свои территориальные претензии к России, что и позволило в итоге заключить договор о границе. Тогдашний президент Латвии Вайра Вике-Фрейберг объяснила это решение необходимостью вступления страны в НАТО и ЕС, которое возможно только при условии отсутствия территориальных споров с другими странами.