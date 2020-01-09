 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Тадже вступил в силу новый особо лютый закон "О противодействии экстремизму"
12:33 10.01.2020

В Таджикистане вступил в силу закон о противодействии экстремизму

В Таджикистане вступил в силу закон о противодействии экстремизму. Законопроект был одобрен депутатами нижней палаты парламента Таджикистана в ноябре прошлого года.
После подписи президента Эмомали Рахмона Закон Республики Таджикистан "О противодействии экстремизму" опубликован в официальной прессе.

Согласно новому закону, власти Таджикистана считают экстремистскими действия, способные ослабить национальную безопасность и обороноспособность государства; публичные призывы к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя; действия, направленные на разжигание национальной, расовой, местнической либо религиозной вражды.
По словам, экспертов, некоторые положения закона вызывают вопросы. "К примеру, остается неясной что имеет ввиду автора закона под действиями, способными ослабить национальную безопасность и обороноспособность государства. Не исключено, что власти, пользуясь этим положением закона, объявят экстремистами инакомыслящих, активистов политических партий и групп, а также своих оппонентов", считает таджикский юрист Шухрат Кудратов.

Согласно закону Республики Таджикистан "О противодействии экстремизму", Служба связи при правительстве имеет право контролировать все вебсайты и социальные сети, а в случае необходимости ограничить доступа к ним пользователей.
Кроме того, закон уполномочивает властей бороться с экстремизмом не только внутри Таджикистана, но в среде таджикских трудовых мигрантов.

Экстремизм является одной из самых актуальных проблем в Таджикистане. По данным таджикских властей, 1900 граждан страны выехали в Сирию и Ирак, где присоединились к рядам "Исламского государства". Последние годы в Таджикистане по обвинению в экстремизме и терроризме было задержано около 1400 граждан, хотя правозащитники утверждают, что среди них и немало людей, которые осуждены за убеждения. Из их числа, в прошлом году по амнистии были освобождены около 500 человек.

Правозащитные организации в своих докладах также критикуют Таджикистан за методы борьбы с экстремизмом, когда во многих случаях людей обвиняли в экстремизме только за то, что они по-особенному читали намаз или одевались, или участвовали в спорах на религиозную тему, хотя не имели отношения к запрещенным группировкам, признанным в стране экстремистскими.

Источник - centralasian.org
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