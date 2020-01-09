CNN: Украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами российского производства. Почему не тремя?

12:39 10.01.2020

10 января 2020, Ольга Никитина



По данным американской разведки, украинский пассажирский самолет Boeing, потерпевший крушение после вылета из аэропорта Тегерана, якобы был сбит "двумя иранскими ракетами ПВО", утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США.

Как утверждает CNN со ссылкой на американские власти, Иран сбил украинский лайнер Boeing 737 двумя ракетами "земля – воздух" российского производства. Иранский радар захватил "потенциальную мишень" – украинский самолет, который вскоре после этого рухнул.

В сообщении говорится, что американская разведка не сообщила об этом сразу после авиакатастрофы, поскольку хотела проверить все данные.



При этом американская сторона исходит из того, что иранцы "сбили" самолет по ошибке.

На Западе утверждают, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается. Однако, отметил он, в настоящее время эти предположения не подтверждены.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов, характер падения украинского авиалайнера Boeing 737 говорит о том, что наиболее вероятна техническая причина катастрофы.