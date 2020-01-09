Дело бывших вице-министров энергетики Казахстана приняло неожиданный оборот. Пошли в отказ

14:00 10.01.2020

На заседание в четверг в качестве потерпевшей стороны пришел представитель министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Адвокаты и подсудимые выступили против



Бывший вице-министр энергетики Гани Садибеков не согласен с представленным обвинением и не признает вину. Об этом сообщила его адвокат Альмира Шайхина, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

В четверг в суде №2 района Байконыр города Нур-Султан продолжилось судебное разбирательство в отношении экс-заместителей министра энергетики - Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева.

Бывших высокопоставленных чиновников обвиняют в присвоении или растрате вверенного чужого имущества (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК).

Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе очистки озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

В деле и того, и другого фигурирует подрядная организация ТОО "Аймак", однако период совершения предполагаемых преступлений разный.

"Мой подзащитный абсолютно не согласен с предъявленным обвинением. Мы считаем, что никакого ущерба не было, государственная программа по очистке озер выполнялась точно в соответствии с законом на основании разработанных проектов, утвержденных государственных экспертизой, одобренных республиканской бюджетной комиссией, была профинансирована в соответствии с действующим законодательством", - прокомментировала Шайхина Sputnik Казахстан.

Работы, с ее слов, шли в точном соответствии с проектно-сметной документацией.

"Объемы работ выполнены, подтверждаются физически, в этом убедилось следствие. Поэтому обвинение совершенно излишне. Если Джаксалиева обвиняют в том, что работы были проведены по проекту 2014 года с нарушением, то Садибекова – по проекту 2016 года. В ходе двух лет следствия обвинение убедилось в том, что преступления не было, признаться в этом обвинение не может", - высказала адвокат свое мнение.



Суд удалился в совещательную комнату

На заседание в четверг в качестве потерпевшей стороны пришел представитель министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Адвокаты и подсудимые (в деле два бывших вице-министра и шесть других фигурантов) выступили против. Они заявили, что ранее потерпевшей стороной по рассматриваемому делу признали министерство энергетики.

"Министерство энергетики до конца досудебного расследования являлось потерпевшей организацией. Здесь внезапно появляется министерство экологии, люди не знакомы с материалами уголовного дела, сейчас они будут знакомиться со 170 томами. Мы считаем, что для чистоты процесса потерпевшей стороной должно оставаться прежнее министерство", - заявил журналистам адвокат подсудимого Дуанбекова Даурена Серик Амангалиев.

Государственный обвинитель в смене потерпевшей стороны не увидел нарушения. Суду заявили, что ранее новому министерству экологии, геологии и природных ресурсов передали некоторые полномочия Минэнерго.

Судья Айжан Кульбаева удалилась в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству о замене потерпевшего.



В чем обвиняют Джаксалиева

Бакытжан Джаксалиев стал фигурантом коррупционного дела летом 2018 года. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе очистки озера в Боровом.

Писали, что Джаксалиев, возможно, незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 миллиона тенге. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, стоимость невыполненных работ составила 746 миллионов тенге.

"Сущность обвинения вообще непонятна, не желаю сообщать свое отношение к обвинению, поскольку оно мне непонятно", - заявлял он на предыдущем судебном заседании.



В чем подозревают Садибекова

По такому же обвинению в марте был задержан его коллега – замглавы Минэнерго Гани Садибеков.

По версии следствия, он в сговоре с руководителем подрядной организации похитил бюджетные средства, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

Сообщалось, что его подозревают в нанесении ущерба в размере одного миллиарда тенге бюджетных средств.

*Статья 189, часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.