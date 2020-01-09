КазМинсельхоз выдал миллионные премии своим тип-топ-чиновницам. "Это нормально"...

14:06 10.01.2020

Баснословную премию вице-министра в Казахстане прокомментировали борцы с коррупцией



В агентстве по противодействию коррупции считают, что должность вице-министра соответствует озвученным суммам.



Сообщение о размере премии вице-министра сельского хозяйства Гульмиры Исаевой прокомментировал директор департамента добропорядочности агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев.



"Это нормально"



"Мы гордимся нашей заработной платой, считаем, что это наше достижение. Мы рады, с одной стороны, что министерство сельского хозяйства может себе позволить такие зарплаты выплачивать. Что касается уровня ответственности вице-министра, уровня значимости такой должности для организации, думаю, что это вполне нормально", - сказал Сабирбаев, отвечая на вопросы журналистов.

Он также добавил, что хотел бы, чтобы госслужащие, правоохранительный блок и армия финансировались и оплачивались соответствующе своей значимости.

Миллионные премии в Минсельхозе

Ранее на YouTube появились внутренние документы министерства сельского хозяйства, среди которых оказался приказ министра Сапархана Омарова от 27 декабря 2019 года о выплате вице-министру Гульмире Исаевой отпускных на 22 дня – с 27 декабря по 19 января, зарплаты и премии.



Согласно документам, Исаева получила отпускные - 512 тысяч тенге, заработную плату – 772 тысячи тенге, а также три премии на сумму 2,5 миллиона тенге.

В Минсельхозе данную информацию пока не комментировали.