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Чем грозит Афганистану гибель Сулеймани, - И.Субботин
14:46 10.01.2020

Первая ночь после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке, который официально был предпринят Тегераном в ответ на убийство влиятельнейшего генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, прошла относительно без последствий. Обращение президента США Дональда Трампа к нации 8 января только убедило в том, что Вашингтон и Тегеран отказались от открытой конфронтации и помогли друг другу сохранить лицо. Однако это не исключает того, что конфликт двух стран будет двигаться по другой траектории – траектории опосредованной войны, которая может затронуть и Афганистан.
Уязвимость Афганистана
Спич Трампа, посвященный Ирану, содержал предсказуемые тезисы. Президент США заявил, что его страна не будет предпринимать военных действий в отношении Ирана, который обстрелял американские объекты в Ираке, однако будет действовать при помощи экономических инструментов – для того, чтобы лишить Тегеран возможности предпринимать "злонамеренные действия" за рубежом. Среди государств, в которых иранская военная элита якобы ведет военные кампании, глава Белого дома упомянул и Афганистан. Исламская Республика, как известно, находилась в сфере ответственности Сулеймани, который командовал подразделением "Кудс" в составе КСИР и фактически отвечал за координацию зарубежных операций. Некоторые шиитские формирования, действовавшие на Ближнем Востоке, были собраны из афганских шиитов.
Если сравнивать ресурсы и возможности, которые имеет Иран, в ближневосточных странах (Сирия, Ливан и Ирак) с Афганистаном, то последний окажется не самым очевидным местом с точки зрения концентрации иранского влияния. Безусловно, в Афганистане есть социальная база, на которую мог бы положиться Тегеран, однако ориентированные на Тегеран шиитские политики в Афганистане не имеют внушительного военного ресурса, да и при президенте Ашрафе Гани их влияние на государственные процессы значительно сократилось. В этом плане наиболее перспективным для тактического партнерства остается движение "Талибан" (запрещено в РФ). Непримиримую оппозицию можно отговорить от ряда шагов в рамках урегулирования и поддержать в военном плане. Тем более, что западная пресса давно подозревает Иран в помощи талибам.
Риски для мирного процесса
Контуры того направления, в котором дальше будет действовать Иран, прослеживаются в выступлениях официальных лиц страны. Так, министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф, комментируя похороны Сулеймани, заявил, что настало время для прекращения американского военного присутствия в Западной Азии. Нетрудно догадаться, что вывод войск Тегеран будет требовать и в Южной Азии. Правда, на своих условиях. Иранское руководство в прошлом месяце продемонстрировало оппозицию переговорному процессу в Катаре, который ведут талибы и США – в связи с тем, что в диалог не были включены представители афганского правительства. Риски подрыва мирного процесса эксперты сейчас называют среди неочевидных, но наиболее вероятных способов отомстить за убийство Сулеймани.
"Смерть Сулеймани повлияет на ситуацию в Афганистане, – заявила "Афганистан.Ру" эксперт по международным отношениям Оксфордского университета, научный сотрудник Академии ОБСЕ Николь Граевски. – Иранские "прокси" могут попытаться подорвать силы США и коалиции. Это негативно скажется на обстановке в Афганистане. Кроме того, Иран также может повлиять на ситуацию с безопасностью на границе с Афганистаном. Реакция афганского правительства на смерть Сулеймани была чрезвычайно осторожной, что отражает понимание Кабулом конфликтного потенциала между США и Ираном". Эксперт полагает, что прогресс в мирном процессе может быть отложен, но, в целом, Иран заинтересован в сохранении влияния в Афганистане и в урегулировании вооруженного конфликта. Поэтому резких шагов от Тегерана там ждать не стоит.
Сулеймани и "Северный альянс"
"Сулеймани был архитектором иранской конструкции влияния, которая во многом опиралась на более тонкие решения – для оптимизированного расхода ресурсов, – заявил "Афганистан.Ру" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – По некоторым данным, Сулеймани после своего назначения главой "Кудс" выступал за более сдержанную реакцию на убийство талибами иранских дипломатов и журналиста агентства IRNA в Мазари-Шарифе в 1998 году. Похоже, именно ему – довольно своевольному командиру, как о нем отзывались его сослуживцы, – принадлежала идея не лобового военного ответа, а более тонкой инициативы поддержки "Северного альянса" и обмена развединформацией с США. Также, как принято считать, Сулеймани инициировал переброску афганских и пакистанских шиитов в Сирию с коротким периодом предварительного обучения".
Если брать в расчет репутацию убитого иранского генерала, которая во многом приобрела легендарный характер, у Ирана могут возникнуть сложности с точки зрения управления "прокси-силами" из Афганистана, допускает эксперт.
"Несмотря на то, что прежние сторонники [из числа мобилизованных шиитов – "Афганистан.Ру"], скорее всего, будут работать с преемником Сулеймани в память о генерале, ликвидация командующего силами "Кудс" может усилить внутрифракционную борьбу среди шиитов, – заявил Мардасов. – Подобное, наверное, может коснуться и Афганистана, но в незначительной степени. Все-таки действия Ирана в Афганистане в последнее время больше сводятся к формированию "пояса безопасности" рядом с границей, поддержкой местных командиров движения "Талибан" и реализацией инфраструктурных проектов, которые не "размазаны" по стране, а довольно сконцентрированы, что позволяет Ирану довольно успешно демонстрировать свою "мягкую силу". Так вот эти действия вряд ли зависят от фигуры Сулеймани и сил "Кудс" – скорее, это четко выверенная общая линия".

09.01.2020 : Игорь СУББОТИН

Источник - afghanistan.ru
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