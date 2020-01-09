Ушел в отставку глава Минводэнерго Афганистана Мохаммад Гуль Хульми. Захворал

14:48 10.01.2020

Глава министерства энергетики и водоснабжения Афганистана ушел в отставку



КАБУЛ, 9 января. Накануне исполняющий обязанности министра энергетики и водоснабжения Афганистана Мохаммад Гуль Хульми подал прошение об отставке, принятое президентом Мохаммад Ашрафом Гани.



Хульми возглавлял ведомство в течение полутора лет, с 9 июня 2018 года. Его преемником был назначен Хан Мохаммад Такал, до недавнего времени занимавший пост заместителя министра.

В своем обращении к президенту Хульми объяснил свое решение покинуть государственный пост серьезными проблемами со здоровьем и необходимостью отпуска по рекомендации врачей.

Тем не менее, источники из офиса главы исполнительной власти Афганистана Абдуллы Абдуллы на условиях анонимности сообщили, что в действительности и.о. министра был вынужден уйти в отставку под давлением со стороны президента.

Окружение главы исполнительной власти полагает, что в настоящее время Гани постепенно отстраняет от власти министров, назначенных Абдуллой Абдуллой, его главным политическим соперником еще со времени выборов 2014 года.

Как ранее сообщал "Афганистан.Ру", предшественником Хульми на посту главы министерства был Али Ахмад Османи, отправленный в отставку по решению президента и впоследствии получивший должность советника Абдуллы.